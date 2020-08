Hulkemberg con ofertas Deportes 12 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El piloto alemán Nico Hulkenberg, quien regresó a la Fórmula 1 en forma ocasional para reemplazar al mexicano Sergio Pérez, contagiado de coronavirus, en el equipo Racing Point para las dos carreras que se llevaron a cabo en Silverstone, recibió propuestas de dos escuderías para incorporarse el año próximo, informó la prensa. "Creo que un exceso de expectativas sería exagerado, No creo que algo haya cambiado luego del último fin de semana", expresó el alemán en declaraciones a la revista especializada Auto, Motor and Sport, que consignó la agencia de noticias DPA.

El alemán, de 32 años, estaba prácticamente retirado del automovilismo, comentaba las carreras de la Fórmula 1 para un canal de TV de su país, cuando fue llamado de urgencia para sustituir al mexicano "Checo" Pérez en la carrera del 2 de agosto en Silverstone, en la cual no pudo ni siquiera largar porque rompió el embrague del Racing Point.

Sin embargo, el domingo último, con Pérez aún en cuarentena, volvió a correr en Silvestone y finalizó la prueba en el séptimo puesto, lo que generó el interés de dos escuderías para contratarlo con miras al próximo año, aunque sus nombres no trascendieron. "Creo que soy un piloto conocido en la Fórmula 1 y mi actuación de este domingo no debería influir a la hora de contratarme", expresó el ex piloto de Renault, quien continuará ensayando con Racing Point a la espera de un nuevo análisis de Covid-19 al mexicano Pérez, quien podría retomar su lugar el domingo próximo en el Gran Premio de Cataluña.