Ferrari se sumó en la denuncia a Racing Point Deportes 12 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO WEB CUESTIONADOS./ El sistema de frenos es centro de la polémica.

Convulsionada semana será la que afrontará la Fórmula 1, ante las denuncias y apelaciones que se realizan contra Racing Point, tras la decisión de los comisarios con respecto a los conductos de freno traseros, supuestamente ilegales en su desarrollo para el reglamento. En las últimas horas se conoció que Ferrari confirmó su apelación, sumándose a las denuncias que han realizado anteriormente Renault, McLaren, y Williams, mientras Racing Point elabora una nueva defensa para demostrar la legalidad de esos elementos.

“Acabamos de confirmar nuestra intención de apelar contra el documento de decisión de los cuatro delegados de FIA. El punto más importante que al menos se aclaró es que ha habido una infracción de la regulación. Ahora bien, ¿la pena y el veredicto son los correctos?”, confirmó Mattia Binotto, Director Deportivo de Ferrari.

Los equipos restantes tienen hasta las 9 de la mañana del miércoles (4 de Argentina) para confirmar si se comprometen con sus respectivas apelaciones. Cabe apuntar que todas las escuadras de F1 quieren un castigo mayor, a la multa de 400 mil euros y la resta de 15 puntos en el campeonato de constructores, en tanto Racing Point intenta anular el veredicto.



ENOJADO

Lawrence Stroll, líder económico del team y padre de uno de los pilotos, publicó un extenso comunicado en el que mostró su enojo con lo ocurrido y también apuntó contra aquellos que lo denunciaron. “Más allá del hecho claro de que Racing Point cumplió con el reglamento técnico, estoy consternado por la forma en que Renault, McLaren, Ferrari y Williams han aprovechado esta oportunidad para apelar y, al hacerlo, intentaron restar valor a nuestras actuaciones. Están arrastrando nuestro nombre por el barro y no me quedaré al margen ni lo aceptaré”, firmó el empresario canadiense que compró en 2018 la compañía que previamente se llamaba Force India.



¿VETTEL SE IRA ANTES?

La convivencia entre Sebastian Vettel y Ferrari estaría en un punto crítico, así lo develaron los medios italianos en las últimas horas, tras el fin de semana difícil que afrontaron el piloto y su equipo en el circuito de Silverstone, en donde nuevamente fallaron en su objetivo de lograr una evolución en sus rendimientos y acortar la brecha, ya no solo con Mercedes, sino con Red Bull.

Desde el diario Corriere dello Sport, le reclaman al alemán que no tiene mayor compromiso con la escuadra. “Vettel no tiene incentivos, está perdido y se encuentra en el período más difícil de su carrera. Cometió un error en Silverstone y luego se quejó del equipo. Si hay una mala manera de terminar una relación, es con este enfoque”, publicaron en sus páginas.

Los italianos han iniciado una cuenta regresiva sobre el momento del anuncio del “divorcio” entre Vettel y Ferrari, y especulan con que su lugar podría ser ocupado transitoriamente por Nico Hülkenberg, hasta tanto que Carlos Sainz Jr. pueda ponerse a disposición del equipo italiano, una vez que se desvincule de McLaren.