Matías Bertolotti se separó a ocho meses de haberse casado Sociales 11 de agosto de 2020 Redacción Por El conductor de Todo Noticias y El Trece se distanció de Gabriel Kordich, quien fue su pareja durante seis años. Habían contraído matrimonio en noviembre del 2019.

Matías Bertolotti y Gabriel Kordich pusieron un punto final en su relación amorosa. La noticia sorprendió a todos, ya que ellos se habían casado en el Registro Civil en noviembre de 2019, luego de haber estado en pareja durante seis años. Se sospechaba de que estaban atravesando una crisis ya que dejaron de subir fotos juntos en las redes sociales. Incluso el meteorólogo de Todo Noticias y El Trece optó por borrar las imágenes de su ex pareja.

“Es todo muy duro”, aseguró Matute sobre el difícil momento que atraviesa en su vida personal por esta ruptura. “Por respeto a todo no estoy hablando nada de nada del tema”, señaló al portal TN, sin querer más detalles para preservar su intimidad. Mientras que Gabriel publicó en sus historias de Instagram: “Oficialmente nos separamos. Quizás ya lo sabían. Es dura la situación, pero tranqui. Es cuestión de seguir. Gracias por sus mensajes de apoyo”.

Matías y Gabriel se conocieron a través de Facebook. Con el paso del tiempo, se conocieron hasta que se pusieron de novios y apostaron por la convivencia. En algún momento, habían charlado de formalizar la relación, pero el conductor decidió hacerle una propuesta de matrimonio luego de la muerte de su papá, quien tenía un gran afecto por su pareja.

En el quinto aniversario de su noviazgo, Bertolotti preparó una hermosa sorpresa para su pareja de ese momento. “Hice un caminito con velas y postas con números. Al final estaba yo con los anillos. Estaba llorando desde que entró. Le dije si quería casarse y obviamente me dijo que sí, sino, no sé que iba a hacer con las velas”, había declarado el comunicador.

En su cuenta de Instagram, el meteorólogo compartió con sus seguidores los anillos de compromiso. Y se sorprendió por la buena recepción que tuvo la noticia en las redes sociales y en los medios. “Nunca pensé que iba a estallar. Gabo empezó a tener más seguidores, fue bastante copado”, había afirmado en aquella oportunidad.

En octubre de 2019, la pareja dio el sí en el Registro Civil rodeados de sus seres queridos y para celebrarlo realizaron una fiesta para casi 200 personas en Devoto. De esta manera, muchos de sus colegas asistieron a la boda, como Sergio Lapegüe, Roxy Vázquez, Fer Molinero, Lorena Maciel y Adrián Ventura, entre otros.

Durante esta cuarentena, hubo una gran cantidad de separaciones de pareja y los famosos no fueron la excepción. La pérdida de la intimidad y el desgaste fueron algunos de los motivos que provocaron la ruptura en varias parejas célebres, de Tini y Sebastián Yatra a Laurita Fernández y Nicolás Cabré, pasando por Jujuy Jiménez y Juan Martín Del Potro.

Una de las separaciones del año fue la de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés. El conductor de ShowMatch y la empresaria se distanciaron luego de 8 años de noviazgo y un hijo en común, Lorenzo. La noticia la dieron a conocer en las redes sociales el 28 de junio pasado y aunque surgieron rumores de una posible reconciliación, ninguno confirmó la noticia. En el pasado, habían tenido una crisis y lograron superarla. Quizás más adelante, logren recomponer sus diferencias.