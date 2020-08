Llegó a un centenar de shows vía streaming Información General 11 de agosto de 2020 Redacción Por Fue este domingo, en la Sala Lavardén de Rosario, con el unipersonal del actor y director Miguel Franchi. Desde que comenzó el ciclo, ya actuaron más de 600 artistas de toda la provincia, en 12 locaciones fijas bajo el #ProtocoloCovid19. Santa Fe fue pionera en lograr que el arte en todas sus expresiones pueda volver a los escenarios.

FOTO SCS// LA SEGUIMOS EN VIVO// Otro fin de semana con gran repercusión.

La iniciativa del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe continúa ofreciendo espectáculos para chicos y grandes por el sistema de streaming desde distintos puntos de la provincia. Esta semana fue el turno de Cañada de Gómez, Rafaela, Reconquista, Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto y Villa Constitución.

Entre el jueves 6 y el domingo 9 de agosto la propuesta, que se lleva a cabo sin público presencial y bajo el protocolo Covid-19 para artistas y técnicos, se transmite en directo por 5RTV, el canal público, y las redes del Ministerio de Cultura.

Además, el ciclo permite a los artistas usar un sistema de “gorra virtual” para monetizar sus shows, ya que el público puede adquirir tickets y así colaborar, aunque no es obligatorio.



Reconquista

Rock y pop desde La Perla del Norte

El jueves 6 de agosto, a las 21, desde el Teatro Español de la ciudad de Reconquista, capital del departamento General Obligado, en el norte santafesino, tocó para todo el país la banda Eximios.

El grupo, integrado por Damián Dano Cian en batería; Jacinto Jazzo Vera en guitarra; Pablo Delgado en teclado, Ezequiel Quía Delgado en bajo y Juan Pablo Monzón en guitarra y voz, se formó en 2016.

El quinteto, que cuenta con un disco editado y está próximo a grabar el segundo, interpretó temas propios dentro del género rock-pop alternativo.

El show comenzó con “Something like you” y siguió con “Arena lunar y “Lejos de tu hogar”, y luego siguió con el lento “Ella y yo”; “Smooth”; “La luz que azota al mundo” y “Tu semejante”.

La última parte del concierto comenzó con “Mirando la pared”; el funky “Trankilómetro” y “En lo que será tu oído”.



Venado Tuerto

El tango sacudió al sur

El jueves 6, a las 22, en el Teatro Provincial Ideal de la ciudad de Venado Tuerto se presentó el dúo tanguero Sampo - Del Greco, conformado por Damián Del Greco, en guitarra, y Santiago Sampo en guitarra y voz.

Oriundos de Santa Isabel, ambos intentan revalorizar la música ciudadana que escucharon en su infancia a través de sus familias, generando nuevos arreglos e interpretaciones, y a su vez estrategias para difundir la música tanguera en tiempos de cuarentena.

Actualmente se encuentran grabando lo que será su primer disco digital, que esperan poder presentar a través de redes sociales y plataformas digitales antes de finalizar el año.

El concierto del viernes comenzó con el clásico “Por una cabeza” (de Carlos Gardel) y, en lo que fue una seguidilla de eximias composiciones e interpretaciones, y con los bailarines Romina Anido y Sergio Bustos acompañando algunas de las interpretaciones, el show siguió con “Caminito” (de Juan de Dios Filiberto y Gabino Coria Peñaloza); “Cafetín de Buenos Aires” (de Enrique Santos Discépolo y Mariano Mores); el vals “Parece mentira” (de Homero Manzi y Francisco Canaro) y la milonga “Nocturna” (Aníbal Troilo).

La segunda parte comenzó con el tango “Fangal” (de Enrique Santos Discépolo y Virgilio y Homero Expósito); “Volver” (de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera); “Pucherito de gallina” (de Roberto Medina); “La Cumparsita” (de Gerardo Matos Rodríguez) y “Vieja viola”, (de Humberto Correa).



Rafaela

Doble programa desde el oeste santafesino

El ciclo continuó el viernes 7 a las 20, desde la Perla del Oeste. El Cine Teatro Municipal “Manuel Belgrano” de la ciudad de Rafaela presentó un nuevo doble programa, esta vez de la mano de Los Diamantes y de Raúl Rambaud.

En primer lugar subió al escenario la banda Los Diamantes, formada en 2018, por Guillermo Marchesini, Juan Manuel Ambrosino, Damián Mitri y Francisco Gentinetta.

Con una mezcla de estilos entre el punk, el ska y rock, el concierto comenzó con “Soshanna” y continuó a todo ritmo con los temas de su primer disco, editado de manera independiente, “Johnny Reproche”; “El intento”; “Ansiedad”; “Tiempo para vos”; “Pistolero” y “Sesos”

Con “Lo quiero ya; “Rica wave” y “la Falla”, finalizó un enérgico y electrizante show.

Recorrido por la música popular

Luego fue el turno de Raúl Rambaud, cantante y compositor oriundo de Villa Minetti, quien, acompañado por Melania Yossen en violín, ofreció una selección de temas propios y canciones de diversos autores del cancionero popular argentino.

El concierto comenzó con “Réquiem del monte” (de Néstor Lescano y Germán Kalber); y siguió con “Perdido”; “Con el tiempo” (de Sir Hope) y una hermosa versión de “Razón de vivir” (de Víctor Heredia”.

Luego fue el turno de la exquisita “Seguir viviendo sin tu amor” (Luis Alberto Spinetta) y finalizó el show con “Vayan ustedes” (de Lucas Piedras y Germán Kalber), “Hasta la próxima vuelta” (de su autoría) y “Puerto de Santa Cruz” (de Horacio Guarany).



Santa Fe

Viernes de música electrónica y bailable

El viernes 7 a las 21, se presentó en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo, de la ciudad de Santa Fe, Galíndez trío.

El grupo, compuesto por Esteban Coutaz, en piano y sintetizadores; Aníbal Chicco en bajo, y Martín Margüello en batería, tocó temas de sus cuatro discos repletos de música instrumental, electrónica, con pinceladas jazzísticas y muy bailable.

Comenzaron con “Barriletero” y siguieron con “Cangrejo” (tema que da título a su tercer disco); “Torbellino”; “Taxi”; “Loza radiante”, “Ensueño”, para finalizar con la movediza “Led”.

Folclore desde Esperanza

El sábado 8 de agosto, a las 21, se presentó en Centro Cultural Provincial el cantautor Carlos Zelko.

Radicado en la ciudad de Esperanza, cabecera del departamento Las Colonias (ubicada 40 kilómetros al oeste de Santa Fe), ofreció un concierto compuesto por coplas y temas propios de raíces folclóricas.

El recital empezó con “Como saludando” y siguió con “Esperanza”, un tema que compuso por los 150 años de la ciudad de Esperanza. Luego fue el turno de “Imagina ese mundo”; “Soy de la orilla”; “Sin apuro”; las chacareras “Las curanderas” y “Domingo” y el chamamé “Eugenia”.

El espectáculo continuó con “El rancho e'la Cambicha” (de Antonio Tormo y León Gieco); “La leyenda que palpita” (que cuenta la historia de amor de Mercedes Strikler y Sixto Ríos en Humboldt, que llevó a este último a componer el legendario chamamé Merceditas); “Vos sos como yo”; “Suelo santafesino” (letra de José Pedroni); “Guitarra de Patria Grande”; “Soy cantor” y “Trasfogero”.

Jazz con acento santafesino

El domingo 9, desde las 21, se presentó en el Centro Cultural Paco Urondo el Seba López Trío.

El grupo, que ofrece una propuesta que combina música original e improvisación, con elementos de diferentes lenguajes, forma parte de la escena musical de la ciudad capital de la provincia y presentó parte de su último material discográfico, titulado “La esencia de las cosas”.

Conformado por Sebastián López en guitarra y composición; Cristian Bórtoli en contrabajo, y Gonzalo Díaz en batería, Seba López Trío comenzó su presentación con “La esencia de las cosas” (que le da título al disco).

Bajo un sobrio set de luces, el concierto siguió con “La visión Interna”, “El orden del espiral” y “Un recuerdo”. Con “Los siete cielos” y “La umbrosa umbría” finalizó un impecable espectáculo desde la sala ubicada en Junín al 2400 de la capital provincial.



Rosario

Armónica y ritmo desde Plataforma Lavardén.

La Seguimos en Vivo siguió el viernes 7 a las 22 desde la Sala Lavardén de Rosario, con la presentación de Pancho Chévez y su banda.

Tras hacerse conocido por una invitación de León Gieco, comenzó versionando temas del rock nacional y el folclore, para pasar a interpretar temas propios.

Con Pancho en voz y armónica, Marcelo Donadello, en teclados y coros; Pablo Rodríguez, en batería y percusión; Matías Bresciani, en bajo eléctrico; Mauricio Avalle, en guitarra eléctrica, y Gastón Hermier, en guitarra criolla y coros, la presentación comenzó con “Es”.

Y continuó con la balada “Ironía”; “Gracias hermano León” (dedicado a León Gieco); “Beto”, “Los magos”; “La bici de Pocho” (homenaje a Pocho Lepratti); “Caminos” y “Si yo te viera Che” (con el cual recordó la lucha de Ernesto Che Guevara).

El tramo final del concierto comenzó con “Canción con alas” y siguió con “Cura Brochero”; “Canción de maíz”; el rock “No me voy” y “Ay mi país”.

Un tramo de la historia del rock rosarino

El sábado 8 de agosto, a las 22, la mítica banda de rock sinfónico Pablo el Enterrador brindó un majestuoso concierto en Plataforma Lavardén.

El grupo, actualmente formado por José María Blanc (guitarra y voz); Pablo López (guitarra); Marcelo Sali (batería); Federico Falco (bajo); Hernán Barriocanal (piano), y Román Oviedo (sintetizadores), brindó un show con temas de sus casi 50 años de existencia.

Con “Emigrante” dio comienzo un exquisito concierto, que fue seguido desde diversas partes del mundo. El show continuó con “Mitad x Mitad”; “Páginas de Cristal”; “Caída Libre” y la mítica y exquisita “Carrousel” (del disco Pablo El Enterrador, de 1983).

Demostrando que la magia del grupo sigue intacta, el espectáculo terminó con los temas “Pasión”; “Espíritu Esfumado” y la maravillosa “Accionista” (del disco Pablo El Enterrador, de 1983).

El desparpajo de un cronista deportivo

Para cerrar la noche del domingo, este 9 de agosto a las 22 se presentó en Sala Lavardén el actor, guionista y director Miguel Franchi, con su espectáculo “Momentos Mágicos del Deporte”, a cargo de Germinal Terrakius, en lo que fue la emisión número 100 del ciclo La Seguimos En Vivo.

El veterano periodista –ya jubilado– repasó algunos de los casos más resonantes de todos los tiempos del deporte mundial. Germinal Héctor Terrakius mostró algunas imágenes en blanco y negro de distintas épocas del deporte, donde verdaderas multitudes se agolpaban en distintos espacios para disfrutar de distintos espectáculos.

La decadencia del fútbol argentino, el recuerdo de los wines (esos jugadores de fútbol que jugaban pegados a la raya de cal, de la mitad de cancha hacia adelante), el mítico final de juego con 'al gol gana' y la necesidad de rescatar deportes alternativos son algunas de las historias que relató y fueron seguidas desde distintas plataformas digitales.



Villa Constitución

Baile al ritmo del rock y la cumbia santafesina

El sábado 8, a partir de las 20, desde la Casa de la Cultura de Villa Constitución, ciudad cabecera del departamento Constitución, al sur de la provincia, se pudo disfrutar dos shows. En primer lugar fue el turno de Spray, banda tributo a Soda Stereo y del grupo de cumbia El Swing del Acordeón.

La banda Spray ofreció un concierto no solamente homenaje al mítico grupo de rock argentino, que hizo historia en todo el continente americano, sino también a su líder y cantante, Gustavo Cerati.

Juan Orecchia, en voz y guitarra; Mauricio Rechionni, en batería y Leo Loustau, en bajo comenzaron su presentación con “La ciudad de la furia” y siguieron con “Crimen” (de Gustavo Cerati).

Luego fue el turno de una selección de éxitos: “Persiana Americana”; “El rito”; “Corazón delator” y Prófugos”.

El Swing del Acordeón

Luego fue el turno de la banda de cumbia, reconocida no solamente en Villa sino en toda la región. El grupo conformado por Bruno Montiel, Gonzalo Colazo, Nicolás Otegui, Gastón lozza, Danilo Bejaran, Ezequiel Ibarra, Esteban Sánchez y Sergio Vergara, comenzó el espectáculo con el tema “Me muero de amor”.

Y siguieron con “Pero me acuerdo de ti” (de Rudy Pérez); “Corazón partío” (de Alejandro Sanz); “conciencia” (Gilberto Santa Rosa) y “Hasta el sol de hoy” (de Edgar Joel).

Luego fue el turno de una seguidilla de temas de Los Palmeras, considerados los número uno de la cumbia santafesina: “La cola”; “Baila Soledad”; “La suavecita”; “Adorada Sandra”; “Corazón no me preguntes”; “La noche en tu pelo”; “El amor en mi bohío” y “La Chola”.

La despedida fue con el tema instrumental “Terror en Francia”, con el cual la banda se presentó y despidió de todos los que siguieron el show en vivo desde distintos puntos del país.

Cabe destacar que sólo en la red Facebook del Ministerio de Cultura el alcance de ambos recitales superó las 20 mil personas.



Cañada de Gómez

Gran tributo a Virus

El domingo 9, a las 20, en la Casa del Bicentenario de Cañada de Gómez, se presentó Relax, banda tributo a Virus, conformada a comienzos de 2012.

El grupo formado por Omar Valdez, en voz; Sergio Oliva, en teclados; Ítalo Galtelli, en bajo y Esteban Chirino, en guitarra, ofreció una selección de los temas más reconocidos de la banda platense liderada por Federico Moura.

El show comenzó con “Pronta entrega” y siguió con “Imágenes paganas”, “Desesperado secuencia uno” y “El rock es mi forma de ser”.

“Dame” fue el quinto tema que tocó la banda, mientras en las plataformas digitales se pedían otras canciones de una de las bandas más importantes de la corriente new wave de los años '80 en Sudamérica.

Luego siguieron con “Me puedo programar”, “Sin disfraz”, “Polvos de una relación”, “Una luna de miel en la mano”, “El probador” y “Carolina”.

El final fue a todo ritmo, con “Agujero interior”, “Wadu wadu” y “Amor descartable”.