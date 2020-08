Castellano y Calvo con presidentes de clubes Deportes 11 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD POSITIVA./ Un momento de la reunión en el Club Quilmes.

La presencia de la pandemia caló hondo en las instituciones deportivas de nuestra ciudad y la región. Esa situación es reconocida por el Estado que se mantiene presente y alerta.

En ese marco, el intendente Luis Castellano y el senador provincial, Alcides Calvo, vienen manteniendo un contacto fluido con sus dirigentes para trabajar en estrategias conjuntas que les permitan a los clubes volver a sus actividades, fundamentalmente, en su rol de estructuras de contención social para que los y las jóvenes puedan ocupar su tiempo libre dentro sus instalaciones.

Con relación a ello, el pasado viernes, en las instalaciones del gimnasio «Elías David» del Club Atlético Argentino Quilmes, Castellano y Calvo repasaron con los dirigentes la actualidad de las instituciones convocadas y analizaron nuevas propuestas que apuntan a la posible vuelta de los chicos y chicas a los clubes, esto sobre todo con el fútbol que aún no pudo regresar.

En ese encuentro, también estuvieron presentes, el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio; el subsecretario de Salud, Martín Racca; el integrante de la Comisión Asesora Municipal del Deporte (COASMUDE), Jorge Muriel; y los presidentes de los clubes: Argentino Quilmes, Marcelo Levrino; Atlético de Rafaela, Silvio Fontanini; Sportivo Ben Hur, Adrián Zenklusen; 9 de Julio, Hugo Morel; Peñarol, Alejandro Báez; Ferrocarril del Estado, Flavio Barolo, y Sportivo Norte, Claudio Oronás.



SITUACION SOCIAL

En el marco de esta situación, Luis Castellano comentó que «tenemos una situación social grave en los barrios porque hay muchos chicos y chicas que los clubes no pueden contener».

El intendente observó que «esos jóvenes están jugando en distintos lugares y no lo pueden hacer en el club». Entonces, «a los clubes les genera un perjuicio porque se pierde la presencia de los padres, las madres, los hijos en el club. Además, al Estado le genera un inconveniente porque, primero, no podemos contener a esa enorme cantidad de chicos y chicas que están en los espacios públicos y, segundo, porque, justamente, en esos lugares no deben estar».

El mandatario sostuvo que los y las jóvenes «deberían estar dentro de los clubes, practicando alguna de las actividades que se puedan hacer, en el marco de los protocolos establecidos». Agregó que surgió una «propuesta conjunta» que apunta a analizar «cómo aprovecharla, ahora que se autoriza el deporte profesional, empujarla para que pueda ser aplicada en el deporte social con protocolos. Sería una alternativa para que los chicos y chicas vuelvan al club».



TRABAJO

Por su parte, Ignacio Podio, dijo que la continuidad en el análisis de propuestas «refleja lo que venimos trabajando junto a los clubes de la ciudad. Existe una propuesta que surgió y que, en principio, elevaremos al Comité de Crisis para que sea considerada».

El subsecretario explicó que «hay muchas actividades que están habilitadas y, junto al subsecretario de Salud, estamos recorriendo para verificar el estricto cumplimiento de los protocolos. De todas maneras, la idea es que vuelvan el ciento por ciento de los deportes».



DIRIGENTES

A su tiempo, Marcelo Levrino expresó que «el contacto permanente es lo que debemos tener siempre los dirigentes. Lamentablemente, la pandemia nos perjudica a todos. En el caso de los chicos que quieren entrenar en fútbol no lo pueden hacer. Incluso, hay padres que manifestaron su temor a enviarlos si se pudiera».

Además, el dirigente mencionó que «hay chicos que van a los gimnasios y nos gustaría que se pudieran acercar nuevamente al club del barrio, al club que los contiene y que no pierdan el interés en venir porque eso no sería bueno» para ninguna entidad deportiva.

Finalmente, Hugo Morel manifestó que «poder intercambiar ideas es positivo. La presencia de Luis Castellano y Alcides Calvo con su apoyo es importante en este camino de buscar alternativas para poder salir adelante».

Vale acotar que, finalizado el encuentro, el senador Calvo, junto al intendente Castellano, hicieron entrega a los representantes de las instituciones presentes kits con termómetros digitales para que realicen el control de temperatura en sus respectivas instalaciones.