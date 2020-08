El Consejo Federal hizo oficial la fecha del 7/9 Deportes 11 de agosto de 2020 Redacción Por Ya con certezas para volver a entrenar, los clubes del Regional Amateur ahora aguardan otras resoluciones

FOTO ARCHIVO ENTRENAR./ Será posible el mes que viene. 9 de Julio debe confirmar si Gustavo Giorgi será su técnico.

Con estaba previsto, el Consejo Federal envió ayer a las Ligas el Despacho N° 12.561 confirmando que el 7 de septiembre los clubes que juegan el Torneo Regional Amateur y los clubes de las Ligas podrán reiniciar los entrenamientos, tal como había trascendido el fin de semana.

El reinicio de actividades estará condicionado a la observación de un protocolo aprobado por las autoridades sanitarias nacionales, cuyo propósito único es garantizar la salud de todos los actores del fútbol, el que será de aplicación en todas las categorías y divisiones que integran el universo del fútbol federado.

No obstante, quedan de por medio algunas cuestiones pendientes en el tema sanitario que se irán resolviendo sobre la marcha. El Despacho menciona que "deberán observar y acreditar la aplicación de los protocolos dispuestos por AFA y las autoridades sanitarias. Que, asimismo, en el entendimiento de que el cumplimiento del protocolo requiere de un esfuerzo económico que no todas las instituciones podrán afrontar, para el corriente año 2020 no tendrá vigencia la obligatoriedad que pesa sobre las Ligas de organizar al menos un torneo oficial (art. 12º inc. XVII RGCF), reservando en el ámbito de autonomía de la que gozan las ligas la decisión de programar los entrenamientos y el reinicio de las competencias a partir de la citada fecha. Que, respecto al Torneo Regional Federal Amateur, organizado por este Consejo Federal, corresponde adoptar idéntico temperamento".

Agrega, que "en tal sentido, se autoriza a los clubes que se encontraban en competencia del TRFA al momento de la suspensión, a retornar a los entrenamientos a partir del día 7 de septiembre de 2020, siempre que se cumpla con los protocolos aprobados por AFA y las autoridades sanitarias de la Nación. Que, en igual sentido, aquellos clubes del TRFA que se vean imposibilitados a reiniciar los entrenamientos y en consecuencia participar eventualmente en lo que resta de competencia del TRFA, deberán informar al Consejo Federal de tal circunstancia, quedando exento de cualquier pena disciplinaria".

También aclara que "en ese orden de ideas, la programación del TRFA quedará sujeta a las posibilidades de los clubes participantes y a las condiciones que imponga la coyuntura de la pandemia COVID-19 por la que atraviesa el país".

El presidente de la Liga Rafaelina, Fabián Zbrun, tiene previsto reunirse con los presidentes de Ben Hur, 9 de Julio y Brown de San Vicente la semana venidera, luego de que tenga mayores precisiones en un encuentro con miembros de la Federación Santafesina.

De esta manera, la dirigencia de los tres clubes ahora tiene certezas sobre el primer paso, que es entrenar, aunque en estos más de 20 días que faltan para el 7/9 se tendrán que resolver otras, como la confirmación que si son obligatarios en la categoría los testeos si los pagará AFA; cómo se reanudará la competencia en cuanto al formato, las fechas probables, y si puede llegar a existir una alternativa de jugar con público, al menos cerca del final del año, algo que parece poco factible.

De manera paralela, surgirán muy probablemente novedades en cuanto a la conformación de los planteles. En este aspecto, cabe recordar que 9 de Julio aún debe oficializar si Gustavo Giorgi será el reemplazante de Marcelo Werlen como director técnico.