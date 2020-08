Las políticas educativas no se detienen

En lo que va del año, el programa «Seguila!» acompañó a más de 150 estudiantes. Reinventándose y adaptándose a la virtualidad, las estrategias de acompañamiento no se detuvieron para garantizar el derecho a la educación.

La Municipalidad de Rafaela acompaña las trayectorias de estudiantes de todos los niveles educativos con el objetivo de garantizar el derecho a la educación. A través del Departamento de Inclusión Educativa, dependiente de la Secretaría de Educación, se continúan generando contenidos y herramientas que permitan igualar oportunidades y, a su vez, ayudar a las trayectorias abordando contenidos de calidad que apuntan a lograr el mejor nivel de egreso.Entre las iniciativas que se dirigen al nivel secundario, se encuentra el programa «Seguila!» que acompaña a estudiantes que culminaron el cursado del secundario, pero adeudan materias.El 9 de marzo se inició una nueva etapa del programa. Un grupo de 127 estudiantes comenzó a prepararse con docentes en clases diarias que tenían lugar en el Archivo Histórico Municipal. El objetivo era rendir sus materias en las mesas de abril. A partir del 20 de marzo, con la declaración de la cuarentena y la suspensión de todas las actividades municipales, el equipo de trabajo tuvo que idear estrategias para sostener el acompañamiento a las y los participantes a fin de que pudieran cumplir con la meta.La coordinadora, Doris Chacón, conto: «Implementamos clases virtuales adaptándonos a los recursos tecnológicos con los que cada estudiante contaba. Con esta modalidad pudimos sostener en el programa a 74 jóvenes y adultos que prepararon alrededor de 90 materias”.La situación se fue modificando a medida de que las clases se complejizaron debido a que la mayoría de estas personas son padres y madres con hijos. Debían compartir el único celular familiar con ellos para participar de las clases virtuales. «Trabajamos de esta manera hasta el 17 de abril. En ese momento, se tomó la decisión de poner en pausa el programa porque se habían suspendido los exámenes y no sabíamos cuándo serían los próximas mesas”, explicó Chacón.Si bien el programa dejaba de preparar alumnos para rendir, a fines de ese mes, se comenzó con un acompañamiento virtual a 20 estudiantes de 4° año de la Escuela de Enseñanza Media Para Adultos (EEMPA) en la realización de sus actividades diarias.En ese caso, el objetivo fue complementar el trabajo de la institución y evitar que se caiga del sistema. Esta labor se llevó a cabo durante todo el primer cuatrimestre.A finales de mayo se abrieron las inscripciones para exámenes especiales y desde la coordinación del programa se definió priorizar en esa instancia al grupo de estudiantes que debía materias y estaba cursando la universidad, pues esta situación ponía en peligro la regularidad en sus carreras. Es por ello que, en esas mesas, se prepararon a 15 chicas y chicos.En un lapso de 4 días, se rindieron 24 materias, se aprobaron 20 y egresaron 4 jóvenes. Al respecto, la coordinadora destacó que «no podrían haberse logrado estos resultados en tan poco tiempo sin el trabajo previo del equipo docente durante el mes de abril. A través de las clases virtuales lograron preparar materias completas lo que le permitió a los estudiantes tener listos en pocos días los trabajos de investigación que se requerían».«Incluso, hubo un grupo que no estaba en la universidad pero, como tenía el mismo grado de preparación que los demás, se animó, se inscribió y rindió los exámenes. Durante el proceso, agradecieron a sus docentes por el acompañamiento previo, que los habilitó a dar el último paso por su cuenta», agregó.Oriana fue una de las jóvenes que egresó en los exámenes de mayo. Con 22 años y dos hijos, comenzó en este 2.020 sus estudios de Obstetricia y aún le quedaba una materia por rendir de la secundaria.El martes 26 de Mayo, con la apertura de las mesas virtuales en su escuela (el EEMPA) y con el acompañamiento de los docentes del programa, logró aprobar Lengua y finalizar así sus estudios: «Llegué al “Seguila!” llena de miedos. Vine con una mochila pesadísima, pero mis hijos fueron la fuerza que tuve en todo este tiempo. Gracias por confiar en mí. Estoy muy agradecida», expresó.A mediados de junio, comenzó con la preparación de alumnos y alumnas que habían iniciado las clases de apoyo en el mes de marzo. Alrededor de 60 estudiantes se vienen preparando desde hace casi dos meses de manera virtual. Este período está a punto de culminar; solo que aún no hay fecha confirmada para las mesas que tradicionalmente tenían lugar en el mes de julio. La semana que viene comienza a prepararse un grupo de 30 estudiantes, que se fueron inscribiendo a partir de marzo, con el objetivo de presentarse a las mesas de septiembre. Por último, quienes se inscribieron a partir del mes de agosto, o planean hacerlo, serán contactados de cara a las mesas de diciembre. Se les solicita, por todo lo expuesto, la paciencia que amerita esta situación excepcional. Quienes deseen obtener más información podrán hacerlo contactándose con la Secretaría de Educación (3492 50 4333 ó [email protected] ).