Solicitan hisopados negativos a quienes ingresen a Santa Fe

El gobierno provincial volvió a reforzar los controles implementados dentro de Accesos Cuidados, en el Túnel Subfluvial “Hernandarias – Sylvestre Begnis”, que une las ciudades de Santa Fe y Paraná, como medida de prevención en el marco de la pandemia de Covid-19. Al respecto, la directora por Santa Fe del Ente Interprovincial Túnel Subfluvial, Karina Rotela, recordó que “en el ingreso a la provincia se están realizando controles desde el primer momento, que siempre fuimos reforzando y fueron cada vez más exigentes”, y agregó que desde este domingo a la tarde se empezó a aplicar el Decreto Nº 647, normativa que, entre otras medidas, establece que quienes ingresen a la provincia deben contar con un hisopado negativo con una antigüedad que no supere las 72 horas. Eso se dispuso así debido a que “Paraná declaró la circulación comunitaria del virus (Covid-19)”, explicó Rotela.La medida abarca a todas las personas que ingresan a Santa Fe, aunque aclaró que hay excepciones, y entre los que no deben presentar el hisopado se encuentran “quienes trabajan en las fuerzas de Seguridad, personal de Salud, transporte de cargas, y personal de mano de obra única que tienen que tener un permiso solicitado vía mail a [email protected] , que son quienes van a determinar si están o no autorizados a ingresar a la provincia”. También dijo que están comprendidas en las excepciones la personas que tienen que ingresar “por cuestiones de salud”.No obstante, Rotela explicó que a los que no tienen que presentar el hisopado sí se les va a pedir “la documentación relacionada con la declaración jurada que se tramita a través de la aplicación Covid-19 o en la página de la provincia de Santa Fe. Además deberán realizar los test de anosmia y la toma de temperatura”.Por su parte, el secretario de Salud de la provincia, Jorge Prieto, expresó que la indicación es que “estos test de PCR o análogos no tienen que superar las 72 horas”. “Esto implica que con las autoridades de Nación y las provinciales se determina la circulación comunitaria y se extrema lo referente a la propagación viral, buscando llegar en forma oportuna y bloquear brotes en cualquiera de las dos provincias”, concluyó.Más de un centenar de vehículos no pudieron ingresar este lunes desde Paraná a Santa Fe a través del Túnel Subfluvial debido a la puesta en marcha del plan provincial Accesos Cuidados, que impone como condiciones contar con la documentación exigida por las autoridades santafesinas para la circulación en el territorio provincial, además del certificado de hisopado negativo para quienes no desarrollen actividades esenciales.