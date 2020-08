Notificó a Google sobre la resolución judicial Nacionales 11 de agosto de 2020 Redacción Por CRISTINA FERNÁNDEZ



BUENOS AIRES, 11 (NA). - La vicepresidenta Cristina Kirchner notificó a Google sobre la resolución judicial que ordenó la pericia informática al popular buscador de internet, en el marco de la causa que lleva adelante contra la compañía.

A través del pedido de la defensa de la ex presidenta, se obliga a Google a conservar todos los datos asociados al nombre Cristina Fernández de Kirchner y Cristina Kirchner, a partir del 17 de mayo de 2020 hasta el día en que se realice la pericia.

De esta manera, se reconoce a Google como la exclusiva propietaria, administradora y responsable del contenido de la plataforma y del riesgo que conlleva la pérdida de la información a la hora de mensurar los daños y perjuicios.

La semana pasada, Cristina Kirchner inició una demanda contra el gigante de internet porque en su buscador aparecía mencionada como "ladrona de la Nación Argentina".

Poco después, el juez en lo Civil y Comercial Federal, Javier Pico Terrero, hizo lugar a la solicitud de prueba anticipada presentada por los abogados de la vicepresidenta, con lo cual dio curso a la denuncia.

La ex mandataria realizó la presentación ante el fuero Civil Comercial Federal, en donde hizo referencia a una publicación hecha el 17 de mayo en la que se daba cuenta de que el buscador de Google había colocado una particular definición en el lugar donde debía figurar el cargo que ocupa: en el panel de conocimiento aparecía su foto junto a la leyenda "Ladrona de la Nación Argentina".

Al respecto, Google se limitó a responder que tomó conocimiento "de esta información a través de los medios", pero aclaró que aún no han sido "debidamente notificados".