Carrió y sus diputados respaldaron a Casal

BUENOS AIRES, 11(NA). - La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió y su bloque de diputados nacionales salieron a respaldar al procurador Eduardo Casal, y afirmaron que es víctima de "acoso" y una "embestida" de parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Casal debe resistir el acoso y la embestida de Cristina Kirchner, quien busca desestabilizarlo y para eso cuenta con nuestro respaldo", subrayaron los legisladores y la ex diputada.

Luego de que la semana pasada el Frente de Todos impulsara los pedidos de juicio político contra el jefe de los fiscales en el Congreso, los referentes de la CC señalaron: "Casal es hoy el Procurador General de la Nación porque lo decidió la ley, no lo puso ningún presidente".

"El doctor Casal tiene el deber de resistir la embestida personal de Cristina Kirchner y no debe renunciar, pero también los políticos que creemos en la división de poderes debemos darle nuestro respaldo", agregaron.

"Tenemos que afirmar que no vamos a permitir que se desplace a un funcionario de carrera porque la Vicepresidente de la Nación quiere impunidad y venganza", enfatizaron.

En un comunicado, Carrió y sus legisladores expresaron: "La Coalición Cívica no va a tolerar presiones y descalificaciones contra el titular del Ministerio Público, por tal motivo sostendremos el rechazo al juicio político que se le quiere realizar".

"Defender la República es, básicamente, defender la independencia de todos los poderes del Estado, sabemos hacer ese trabajo y lo haremos siempre", advirtieron.