Pidió reconocer el trabajo no remunerado de la mujer Nacionales 11 de agosto de 2020 Redacción Por El primer mandatario afirmó también "no podemos vivir en una sociedad que discrimina".

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Al presentar un plan de obras públicas con perspectiva de género, el presidente Alberto Fernández remarcó hoy la "necesidad de terminar con la violencia" en todo el país y llamó a valorar los trabajos no remunerados que las mujeres realizan día a día.

"No estamos considerando los trabajos que las mujeres día a día desarrollan con sus familias o con los adultos mayores. Por imperio de lógicas machistas o patriarcales nunca fueron valoradas como debieron ser valoradas", remarcó el Presidente.

Y destacó: "No podemos soportar más vivir en una sociedad que discrimina. Por la raza, por el género, por el sexo. Cada vez que vamos a la igualación, nos volvemos una mejor sociedad".

"El trabajo de cuidado de las mujeres es lo que hace a los seres humanos mejores seres. Nosotros somos el resultado del amor de nuestras madres, nunca remunerado y nunca reconocido. Hoy ese día es necesariamente reconocido y remunerado. Digo esto para que nos demos cuenta todo lo que nos falta", consideró.

El Presidente consideró que "la mujer debe estar siempre a la par del hombre", aunque señaló que "hubo mujeres que estuvieron por delante de los hombres, como Evita, que fueron capaces de ver lo que los hombres no vieron".

"Voy a ser el primero que va a estar junto a las mujeres reconociéndoles sus derechos", sostuvo Fernández, y consideró que "cuanto más posibilidades se dan en la diversidad y cuanto más se achican las diferencias entre hombres y mujeres, se hace una sociedad mejor".

"La mujer es un elemento central en los tiempos que vivimos", aseguró el primer mandatario.

El Presidente presentó el plan junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; a la ministra de Género, Elizabeth Gómez Alcorta; y a la presidenta de AySA, Malena Galmarini; desde la Quinta de Olivos, donde se conectó con intendentes de todo el país.

El programa plantea distintas líneas de acción para el desarrollo de obras públicas con perspectiva de género en todo el país, que incluyen la ejecución de trabajos que promueven la paridad laboral, y el financiamiento de proyectos para el cuidado y el acceso a derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

"Ayer Micaela García hubiera cumplido 25 años, quien dio nombre a una Ley que nos obliga a reflexionar sobre la necesidad imperiosa de terminar con la violencia de género, y que nos obliga a repensar qué hicimos, qué hacemos y qué debemos hacer para que entendamos que no hay más espacio para ser tolerantes con los violentos, y que una mujer deba soportar la violencia de otro", expresó Fernández.

Y completó: "El mejor regalo que le podemos hacer a Micaela es crear lugares específicos para la atención y la protección de la mujer víctima de violencia de género, pero también incluirla en el proceso productivo de la Argentina".

Por su parte, Katopodis dijo que en Gobierno está "convencido de que la tarea de construir una sociedad más igualitaria, inclusiva y con perspectiva de género es de toda la sociedad".

"Creemos que el Gobierno tiene un papel fundamental en ese camino. De esa manera podremos trabajar en todas las jurisdicciones provinciales, con los 2.300 intendentes e intendentes, en una obra pública que esté al servicio de este objetivo", agregó el funcionario nacional.