Recomendaron bajar el gasto público Nacionales 11 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El Bank of América, que proyectó una caída de la economía argentina del 13,5% para este año y una recuperación del 7,5% para el próximo, le recomendó al Gobierno bajar el gasto público a la mitad.

La entidad financiera que asesoró al Gobierno en el reciente proceso de reestructuración de deuda estimó que el déficit público rondará 3,5% del Producto Bruto el año próximo.

Pronosticó también que la inflación de este año se ubicará en torno al 38,5% y en el 40% en 2021.

El CEO del Bank of America para el Cono Sur, Sebastián Loretek, afirmó que el mercado "observará con mucha atención la dinámica fiscal del país" y recomendó controlar el gasto público, para que el año próximo baje a la mitad.

"El mercado mirará si la Argentina va a poder liberar en 2021 los cinco puntos de gasto público que tuvo que agregar este año por la pandemia, porque si lo lograra, habría menos emisión e inflación", afirmó.

Sostuvo que tras la negociación de la deuda es "clave fomentar la inversión con mayor certeza, dar incentivos tributarios a la inversión, tratar de ir liberando de a poco el control de cambio y para eso se necesita un mayor control del gasto público", luego de que pase la emergencia sanitaria.

Loretek destacó que el Gobierno no tiene presión para salir al mercado voluntario internacional, "aunque sea un momento fantástico en el mundo con tasas muy bajas", en declaraciones al portal Infobae.

"No está necesitado y eso es importante, porque de lo contrario lo penalizarían, y la clave es volver cuando el mercado te busca y poder acercarnos lo máximo posible a estas tasas bajas que estaríamos logrando en este acuerdo", señaló.

Consideró que el Gobierno podrá financiarse en el mercado doméstico y planificar la recuperación en 2021 al sostener que el acuerdo por la deuda le permitirá elegir cuándo financiarse afuera.

"En principio, ya dijo que no quiere hacerlo en dólares en 2021, así que habrá que esperar", indicó.