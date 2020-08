El remero que volvió sin permiso Deportes 11 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Ariel Suárez es un destacado remero bonaerense y, hasta que comenzó la cuarentena, entrenaba en aguas del río Tigre. Ahora, tras más de 140 días, de no poder entrenarse al aire libre, decidió ir contra la prohibición y este lunes 10 volvió a meterse al agua.

Minutos antes de hacerlo, en declaraciones el remero reclamó ante la situación en la que se encuentra el deporte. “Nos discriminan, no se entiende por qué el fútbol, que es un deporte de contacto, pudo volverse a entrenar y nosotros no. El remo tiene un protocolo perfecto, como muchos otros deportes”, declaró.

“Estoy representando a la Selección argentina de remo. No me entra en la cabeza cómo los equipos de fútbol pueden entrenar, mientras los deportes náuticos no pueden hacerlo. Tenemos cero posibilidad de contacto”, destacó Suárez en TN Deportivo.

Y concluyó: “El protocolo de remo está autorizado por el Ministerio de Salud de la Nación. No se van a utilizar baños ni vestuarios. Uno está en el agua solo, no puede contagiarse de nadie. Que piensen en la salud de las personas. Yo estoy entrenando en mi casa hace 140 días”.

Suárez se había hecho presente el domingo en la marcha frente a la Quinta Presidencial de Olivos para reclamar por la autorización para retomar las prácticas bajo protocolos ya aprobados.

En los Juegos Panamericanos de 2019, logró la medalla de oro con Brian Rosso, Cristian Rosso y Rodrigo Murillo en cuatro pares de remos cortos y la medalla de oro en 8 remos con timonel junto a Francisco Esteras, Agustín Scenna, Agustín Díaz, Iván Carino, Rodrigo Murillo, Axel Haack y Joel Romero, convirtiéndose así en uno de los máximos medallistas panamericanos de la historia de Argentina.