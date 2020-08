Buscan aumentar exportaciones para generar más divisas

Buenos Aires, 11 (NA). - El Gobierno analizó este lunes medidas para incrementar las exportaciones con el fin de mejorar la balanza de pagos y satisfacer la necesidad de dólares, durante la primera reunión del gabinete temático sobre Comercio Exterior.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezó el encuentro realizado en el Salón de los Científicos de la Casa Rosada, que analizó cómo "potenciar la producción, la búsqueda de mercados y la planificación de la importación de bienes y servicios que puedan producirse localmente", se informó oficialmente.

El encuentro de ministros inició la puesta en marcha de los Gabinete Temáticos que analizarán medidas para la recuperación de la economía, y los próximas días se reunirán los de "Promoción Federal", "Ciudadanía" y "Planificación Urbana".

En el encuentro participaron la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, y los titulares del ministerio de Relaciones Exteriores, Felipe Solá; Agricultura, Luis Basterra; Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y del Banco Central, Miguel Pesce.

Según fuentes oficiales, en la reunión se analizó "potenciar la producción nacional, la búsqueda de mercados y la planificación de la importación de bienes y servicios que puedan producirse localmente".

Los análisis abarcaron la balanza comercial, los bienes transables, cupos de importación y una apertura comercial estratégica que considere la protección de recursos e industrias locales.

El canciller Solá afirmó que es un "tema central aumentar las exportaciones para que el país no repita el problema en la balanza de pagos", al finalizar el encuentro en Casa de Gobierno.

"Hay que aumentar las exportaciones para que la Argentina no vuelva a tener el clásico problema de angustia o estrechamiento en la balanza de pagos de manera que crece, necesita más dólares y no los tiene. Entonces, o se escapa el tipo de cambio o empieza el endeudamiento", dijo el canciller.

Explicó que en la reunión se realizó un "repaso de todas las opciones de aumento de exportaciones que tiene la Argentina y se resolvió dividir responsabilidades" por áreas de acción.

"Nos vamos a juntar en 15 días; por ahora no hay nada definido salvo que tenemos que aumentar la exportaciones", informó Solá.