Más jóvenes eligen estudiar en Rafaela Locales 11 de agosto de 2020 Redacción Por Diego Peiretti y Mariana Andereggen presentaron a través de una videoconferencia, la Encuesta 2019 y el Seguimiento 2018 a estudiantes que finalizan los estudios secundarios en la ciudad.

FOTO COMUNICACION SOCIAL VIA ONLINE. Peiretti y Andereggen dieron a conocer estadísticas muy interesantes.

Este lunes, el director ejecutivo del ICEDeL, Diego Peiretti y la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, presentaron a través de un encuentro virtual, la Encuesta 2019 y el Seguimiento 2018 a estudiantes que terminan el secundario en Rafaela. Dicho estudio fue realizado por el Instituto con el acompañamiento de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Rafaela, y brinda información sobre la decisión de los jóvenes de continuar sus estudios superiores, las principales carreras elegidas y el lugar de estudio. A su vez, a través del Seguimiento, se vuelve a contactar a los encuestados un año después para conocer efectivamente sus decisiones respecto a lo manifestado.



INTENCIONALIDAD DE

CONTINUAR ESTUDIANDO

Sobre una muestra de 1175 estudiantes que transitaron el último paso del ciclo de formación media en el año 2019, el 81,8 % reveló tener intenciones de continuar con estudios superiores, mientras que el 18,2% restante declaró no tener intención de emprender una carrera universitaria o terciaria. Un análisis desde la perspectiva de género, muestra que de acuerdo al turno de cursado e introduciendo la variante de género, se observa que en el turno diurno un 93% de las chicas piensan seguir estudiando en el nivel superior, mientras que en el nocturno, sólo el 61% lo asegura. De todas formas, visualizando el total, un 85% de las chicas quieren seguir estudiando, mientras los varones que lo expresan llegan sólo al 77%.



PRINCIPALES CARRERAS

Según la intencionalidad de los estudiantes, entre las carreras más elegidas aparece Ingeniería en Informática/Sistemas/ Computación (4,2%), la Tecnicatura Superior en Turismo (4%) la licenciatura en Administración y Gestión de la Información (3,7%), Medicina (3,5%) y la carrera del Profesorado en Nivel Inicial (3,5%).



LUGAR DE ESTUDIO

Entre los datos mencionados, cabe destacar que el 69,8% de los estudiantes eligen a Rafaela para continuar sus estudios superiores, porcentaje que se incrementó en 6,7 % respecto del 2018. Las principales razones que justifican esta decisión son: motivos de cercanía y comodidad (67,5%), razones económicas (14,2%), y consideraciones personales y familiares (8%). A su vez, un 5,2 % fundamentó su elección por un buen nivel académico. Un dato importante es que desde 2005, año desde el cual se realizan estos estudios, el 69,8% representa el porcentaje más alto en su medición.



INTENCION DE TRABAJAR

Y ESTUDIAR

Otro de los datos se refiere a la intención de trabajar y estudiar. El 69,1% manifestó tener intenciones de trabajar mientras transita sus estudios superiores, privilegiando en esta decisión razones económicas (82,1%) y la necesidad de complementar la teoría con la práctica (62,7%).



SITUACION DE LOS QUE NO

CONTINUARAN ESTUDIANDO

Entre quienes no continuarán estudiando (18,2%), el 29% manifiesta interés en realizar cursos de capacitación, el 20,6 % prefiere trabajar y el 20,1% necesita trabajar para colaborar con su familia.



SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES

QUE CULMINARON EN 2018

Respecto al Seguimiento, al realizar la consulta a quienes culminaron sus estudios en 2018, el 58,5% se encuentra estudiando mientras que el 41,5 % no inició estudios superiores. De los consultados, el 43% se encuentra trabajando.

Cabe mencionar que al finalizar sus estudios medios durante 2018, el 82,1% había manifestado intenciones de continuar estudiando. Finalmente, en el análisis de la evolución histórica, se observa un incremento de los porcentajes, que llega al 58,5%, siendo el más alto desde el 2014.



ACERCA DE LA PRESENTACION

Estuvieron presentes en el encuentro virtual representantes de las escuelas medias, del sector universitario y equipos técnicos de las áreas de Educación e ICEDeL. Al finalizar la presentación se dio un intercambio entre los representantes de las instituciones educativas, quienes pusieron en valor los datos recolectados, así como plantearon otros análisis a realizar en función de la información obtenida.



IMPORTANCIA DE CONTAR

CON INFORMACION

Los funcionarios destacaron la importancia de contar con la información para la toma de decisiones. “Una lectura de estos informes nos permitió diseñar y llevar adelante el Programa Seguila, y hoy podemos contar la participación durante 2018 y 2019 de 783 estudiantes, los cuales rindieron 943 materiales y se egresaron 205 estudiantes. Además, destaco en este informe los datos analizados desde la perspectiva de género, que también nos permiten profundizar los análisis y generar acciones en tal sentido”; sostuvo la Secretaria de Educación, Mariana Andereggen.

Por su parte, Diego Peiretti, Director Ejecutivo del ICEDeL, agradeció a las instituciones educativas y a los estudiantes que han participado en el proceso de captura de datos. Destacó a su vez, la consolidación de Rafaela como lugar elegido para continuar sus estudios: “Considero fundamental las acciones realizadas desde el Consejo Universitario de Rafaela y desde la propia gestión municipal con una serie de propuestas planificadas y gestionadas de forma articulada bajo la premisa de posicionar a Rafaela como ciudad universitaria. Entre ellas, la Expo-Carreras y la Liga Deportiva Universitaria, el boleto educativo, la asistencia a través de becas de ayuda económica, y el despliegue de diversos programas de apoyo a los jóvenes de nuestra ciudad”.