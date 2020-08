Gallardo: "a Viotti le encanta hablar de transparencia, pero no sabe ejercerla" Locales 10 de agosto de 2020 Redacción Por La secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo, se refirió al pedido de informes que aprobó el Concejo Municipal en la última sesión, que solicita conocer la composición actual del Gabinete municipal.

La secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo, se refirió al pedido de informe, que aprobó el Concejo Municipal en la última sesión, que solicita conocer la composición actual del Gabinete municipal.

La funcionaria comenzó recordando que «el año pasado, el intendente se comprometió a reducir la cantidad de personal político que, por ese entonces, era de 50 personas aproximadamente. En honor a ese compromiso, actualmente el Gabinete municipal está integrado por 34 personas, con lo cual, hay una reducción del 30 por ciento respecto al Gabinete anterior».

Gallardo detalló que «podemos mencionar a un primer grupo de 16 funcionarios entre los que se cuentan al propio intendente, el fiscal municipal, la jefa de Gabinete y Modernización, secretarios y subsecretarios. Por otra parte, en un segundo grupo, 18 personas que revisten como personal de Gabinete». «Ello nos da el total de 34 funcionarios que coordinan el trabajo de casi 1.400 empleados municipales los que, además, son responsables de la ejecución de obras, de los controles, de toda la gestión administrativa y del funcionamiento de todos los servicios públicos que brinda el Municipio para una ciudad de casi 120 mil habitantes», manifestó.

Según expresó el concejal Viotti, esta información no se encuentra detallada en ningún lado y los concejales no tienen forma de conocerla más que preguntando al propio intendente, sin embargo, la secretaria explicó que «toda la información que se solicita, a través de la minuta, se encuentra publicada, y de manera muy accesible, en el portal Gobierno Abierto de la página web municipal. Allí, cualquier ciudadano puede acceder a todos los decretos de designación del personal de gabinete en donde constan los nombres, las funciones asignadas y la retribución asignada. Pero, por supuesto vamos a responder la minuta como corresponde».

«Para quienes nos encontramos en este equipo de trabajo, gestionando todos los servicios de una ciudad como Rafaela, y máxime en este tiempo de pandemia, resulta molesto que el concejal Viotti siempre esté sembrando dudas sobre datos o información a la que dice no tener acceso. Podría tomarse unos minutos y buscar la información que pide que, reitero, está publicada en la web municipal y es de muy fácil acceso», manifestó.

«Parecería que no sabe usar el portal de Gobierno Abierto o el boletín oficial. Le bastaría ingresar al mismo y, en el buscador por voces, escribir “personal de gabinete”. Es tan sencillo como eso, pero, claro, de esa forma no tiene ni tapas de diario ni prensa que es lo único que busca. A Viotti le encanta hablar de transparencia, pero no sabe ejercerla. Y a nosotros nos saca tiempo de la gestión para dedicarlo a responder estas inquietudes que bien podría haberlas evacuado por sí solo.”, afirmó la funcionaria.

Por otra parte, Cecilia Gallardo habló de la auditoría externa: “El año pasado, cuando la oposición presentó el proyecto, desde el Ejecutivo se acompañó el mismo. En ese entonces, la Dra. Amalia Galantti, que estaba a cargo de la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión, asistió en varias oportunidades al Concejo Municipal para aportar sugerencias al mismo y mejorarlo».

«Desde el primer momento se manifestó un total apoyo a que se realizara la auditoría. Además, el proyecto fue aprobado por unanimidad. Este año, hemos continuado trabajando para concretar la auditoría externa. Personalmente asistí en varias oportunidades al Concejo para explicar el proceso y compartir con los concejales los pasos a seguir en la misma. En todo este tiempo, lo único que se observó de parte de la oposición es que se hizo de esta auditoría, y de la palabra transparencia, un usufructo político», dijo.

«Dice Viotti que el intendente se incomoda y que no quiere ser controlado. Me parece que el concejal no quiere asumir su responsabilidad en el tema ya que la ordenanza de su autoría tuvo que ser tres veces modificada porque no saben redactar, no se han tomado el tema con la responsabilidad que merece, y, para no hacerse cargo de semejante mamarracho, le echa la culpa al Ejecutivo», continuó.

En relación a la etapa actual del proceso de selección, Gallardo manifestó que «desde el Ejecutivo elevamos el expediente con los informes técnicos. Ahora el Concejo deberá hacer la selección. Los criterios son amplios: valorar el monto presupuestado, la experiencia, la cantidad de horas dedicadas al trabajo y considerar la vigencia de la ordenanza de “compre local” que prioriza a proveedores locales sobre los foráneos».

Finalmente, indicó que «lo que no podemos dejar de señalar, igualmente, es que la Secretaría de Hacienda y Finanzas informó una marcada diferencia en el precio del valor hora cotizado. Considerando a la oferta más baja, el segundo lugar la supera en el 174 por ciento y el tercer lugar la supera por un 313 por ciento.”