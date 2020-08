Profundizan controles con la participación de la comunidad Región 10 de agosto de 2020 Redacción Por COLONIA BICHA

FOTO PRENSA COMUNA// ACCESO./ Vista del ingreso a la localidad.

COLONIA BICHA. - Desde la Comuna local se puso de relieve que con el propósito de intensificar los protocolos de control de personas que ingresan a la localidad en el marco de las actividades de prevención que se vienen llevando a cabo para cuidar que la población se contagie con Covid-19 se realizó un relevamiento para conocer procedencia y días que los comercios reciben a personas de otras poblaciones.

En dos de los ingresos a la zona urbana de Colonia Bicha las unidades que habitualmente se utilizan para el transporte de alumnos a los establecimientos educacionales son estacionadas en esos lugares con un equipo de personas que realizan el registro y control de personas que ingresan a la localidad en los horarios de mayor movimiento.

«Vemos que las mujeres están en los ingresos durante muchas horas, donde un alto porcentaje del movimiento son vehículos que pasan por Colonia Bicha, hacia Hugentobler, Colonia Tacurales, Colonia Vignaud, entonces estamos organizando un mayor control con la participación de los comerciantes y los vecinos que reciben personas de otras poblaciones», comentó el presidente comunal Adolfo Ferrero, al informar que todos aquellos que reciban un viajante o proveedores de mercadería deberá con anticipación informar al grupo de control para el cumplimiento de los protocolos establecidos

Para organizar los controles solicitaron que cada negocio informe qué días y posible horario recibe a viajantes o transportistas, lugares de procedencia entre otros datos, entonces las mujeres encargadas de los controles en lugar de permanecer en los ingresos una gran cantidad de horas, directamente en los momentos que alguien ingrese pondrán en marcha el protocolo que es tomar temperatura, toma de datos, además de controlar que al bajar mercadería o tomar pedidos no ingresen al local comercial.

Así mismo cuando algún vecino va a recibir a alguna persona proveniente de otra población debe dar aviso a los fines de realizar los controles respectivos, «de esta manera con la participación de todos, vamos lograr un mejor control» consideró el titular comunal Adolfo Ferrero.

Por otra parte señaló que todo lo que tiene que ver con la actividad productiva del campo, vienen llevando adelante un trabajo conjunto con la Cooperativa «Dos Provincias» contando con un esquema de control a choferes de camiones que van a los establecimientos a los fines de cuidar que el coronavirus no afecte a la actividad productiva.

«No estamos exento que la pandemia no llegue a Colonia Bicha, pero si entre todos tratamos de seguir con los protocolos, usar tapa boca, mantener la distancia como aconsejan los médicos, la posibilidad de contagiarnos disminuye, en ese sentido trabaja todo el equipo del Centro de Salud y la Comuna junto a las instituciones y los comercios para mantener el movimiento laboral» puntualizó Ferrero.

Por otra parte indicó que si bien en general el aislamiento no tuvo un fuerte impacto en la población por ser la actividad del campo la de mayor preponderancia, consideró que hacia adelante en virtud de la información médica y la situación económica, la tendencia es hacia la apertura de las actividades, «Hay profesionales que manifiestan que entre noviembre a marzo va a ver un pico de contagios, entonces si es así, se van a activar las cosas, se van a dar aperturas y cierres de forma permanente, hasta que se produzca la inmunidad por contagio o aparezca la vacuna» consideró el presidente comunal reiterando la importancia de cumplir con los cuidados.