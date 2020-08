Se movilizan los jardines materno infantiles Locales 10 de agosto de 2020 Redacción Por Hoy, a partir de las 10 será la convocatoria desde la plaza 25 de Mayo pidiendo poder volver a funcionar luego de más de cuatro meses cerrados en el marco del aislamientos, social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional.

Hoy a las 10 se llevará a cabo una jornada de movilización de los propietarios de jardines maternales de Rafaela y de todo el personal que forman parte de estas instituciones, que desde marzo no fueron habilitadas para volver a funcionar, en el marco de las restricciones dispuestas por la pandemia. La convocatoria para esta marcha es en la Plaza 25 de Mayo. El objetivo es reclamar por la inactividad del sector, y solicitar la urgente reapertura de la actividad, entendiendo que hace más de 100 días que en Rafaela no se han dado nuevos contagios de Covid-19 y que la situación de este sector cada día es más crítica. Al dialogar con algunas maestras jardineras, señalaron que “nosotros buscamos ser escuchadas y por eso nos venimos reuniendo con distintos funcionarios o concejales, para tener respuestas. Todavía no se sabe ni cuándo ni cómo van a retornar las clases: Hoy apostamos a que a partir de un proyecto que presentó una legisladora, la actividad sea considerada esencial”.

Además se resaltó que en todos estos meses en que los jardines están cerrados, se ha venido trabajando en la elaboración de protocolos que garanticen las condiciones sanitarias adecuadas en medio de la pandemia.

Por otra parte el impacto económico día a día es más fuerte ya que hay más de 20 jardines con mucha gente a cargo, muchas docentes y personal auxiliar que no pueden trabajar y que la están pasando muy mal como consecuencia de esto.

Cabe señalar que en las últimas horas el gobierno provincial recordó que los jardines de infantes y/o maternales no pueden abrir sus puertas más allá de las condiciones de habilitación municipal para el funcionamiento de los Jardines Maternales públicos y privados. Dichos establecimientos están comprendidos en la Ley Nacional de Educación 26.206 dentro del Nivel Inicial de la estructura del Sistema Educativo Nacional.

A su vez indicaron que debe tenerse en cuenta la Ley Provincial 10.459 que crea el Registro Provincial de las instituciones educativas del nivel inicial, en el que expresamente se los comprende. Por ende, los jardines maternales resultan alcanzados por la suspensión de clases presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades hasta tanto se disponga el reinicio de las mismas en forma total o parcial, progresiva o alternada,

por zonas geográficas o niveles o secciones o modalidades, previa aprobación de los protocolos correspondientes; con intervención de las autoridades educativas y sanitarias.



EL CONCEJO TRATARA EL PEDIDO

En medio de una jornada que tendrá una movilización de quienes forman parte de los Jardines Materno Infantiles, solicitando la posibilidad de ser habilitados para volver a funcionar, luego de que en marzo se decretara el aislamiento, social, preventivo y obligatorio debido a la pandemia, el Concejo analizará el proyecto elaborado por el concejal de Cambiemos Lalo Bonino referido a este tema. De todos modos, una eventual ordenanza quedaría neutralizada por disposiciones superiores, tal como informó ayer el Gobierno provincial cuando remarcó que los jardines "están regulados en la Ley Nacional de Educación 26.206, por ello el regreso de la actividad será con el regreso a clases que define el sistema educativo nacional y no de las instancias de habilitación de gobierno municipales o comunales". En otras palabras, que los jardines comiencen a trabajar no depende ni del Concejo ni del Ejecutivo municipal.

Bonino, junto a sus pares de Cambiemos, presentaron un proyecto que busca habilitar el funcionamiento de estas más de 20 instituciones en la ciudad que emplean más de 100 personas y a los que asisten más de 1.500 niños. “El reclamo de las dueñas y dueños de Jardines se ha escuchado a la largo de todo el País. Al igual que muchos otros sectores de la economía, se encuentran en una situación crítica con más de 4 meses sin poder trabajar y sosteniendo estructuras sin la ayuda de nadie, más que de algunos padres que solidariamente han seguido aportando un proporcional del valor de la cuota o con diferentes ventas. Las propuestas de ayuda que se han implementado desde las diferentes estructuras del Estado no han sido suficientes y estamos en un punto crítico que determinará la subsistencia o no de los Jardines”, dijo el concejal al ser consultado sobre la situación. “Estamos en una etapa en donde debemos depositar mayor confianza en la gente e instituciones, ampliando la posibilidad de ejercer sus derechos. Nuestro proyecto no busca obligar a nadie, sino brindar opciones a la ciudadanía y, especialmente, a aquellos padres y madres que trabajan, y deben dejar a sus hijos al cuidado de profesionales”, comentó por su parte la concejal Marta Pascual.

A si mismo Bonino agregó: “con este proyecto buscamos que todos los Jardines de la Ciudad se encuentran habilitados a trabajar, cumpliendo con un estricto protocolo y sabiendo que si es necesario, se puede volver a la instancia de prohibición de la actividad; pero entendiendo por sobre todo que hace más de 100 días que no tenemos casos de coronavirus positivos y que es momento de dar mayores libertades”. En tanto expresó que “la idea es darle lectura hoy y después convocar a las partes para apoyar desde todos y poder avanzar, incorporando o modificando todo aquello que nos permita llegar a un consenso”, finalizó.