Fuerte rechazo y repudio a la actitud violenta de un productor agropecuario Locales 10 de agosto de 2020 Redacción Por La Asociación Amigos de la Vida se manifestó en contra de lo sucedido el último viernes en Rafaela respecto a una agresión por parte de un productor agropecuario hacia un vecino que intentaba filmar el momento en que se estaba fumigando.

La Asociación Amigos de la Vida de Rafaela, que integra el colectivo ambientalista Paren de Fumigarnos, expresó "su más absoluto rechazo y repudio total al intento concretado de agresión física por parte de un productor agropecuario a un vecino residente en Barrio San José -al que identificó como Juan Manuel Romero- cuando pretendió quitarle el celular mientras filmaba la fumigación con agrotóxicos, en el campo adyacente".

El hecho ocurrió el último viernes, entre las 21 y las 22 horas aproximadamente, en Bv. Lehmann a la altura del paso a nivel del ferrocarril NCA, informó la entidad, que además hizo referencia a la presencia en el lugar de la Ing. Anabel Albrecht, quien se desempeña en el Departamento de Espacios Verdes de Municipalidad de Rafaela, para controlar la pulverización que se llevaba a cabo con productos fitosanitarios.

Desde la Asociación señalan que "carece de sentido humano la violencia ejercida por dicho productor agropecuario, vulnerando el derecho del cualquier ciudadano a defenderse y preservarse de las consecuencias surgidas de la fumigación, máxime a la hora indicada y con viento suficiente para llevar la llamada 'deriva' sobre todo el sector norte de la ciudad, abarcando principalmente los barrios San José y Mora”.

“El atropello que ejerció el productor agropecuario (del cual carecemos de su identificación) cuando el señor Romero le solicitó que deje de fumigar/pulverizar merece el desprecio y censura total de la ciudadanía, anteponiendo este productor, sus intereses personales y/o económicos por encima de la salud y el bien común de sus semejantes”, señaló la entidad ambientalista en un comunicado distribuido anoche.

En este sentido, consignó que "dicho acto violento y repudiable, se desarrolló totalmente con la presencia de una funcionaria pública de la Municipalidad de Rafaela, Ing. Agrónoma Anabel Albrecht, como consta en uno de los videos rescatados de dicho altercado”.

Precisamente, el video difundido muestra a Romero filmando en la esquina de Bv. Lehmann y las vías donde se encontrabandos vehículos estacionados. De uno de ellos desciende la Ing. Albrecht, quien con tranquilidad explica que la aplicación se realizaba en condiciones técnicas seguras, que no había riesgo de la deriva por la dirección del viento en ese momento, mientras el vecino reclamaba que la fumigación se realizaba demasiado cerca de las viviendas. En un momento, se acerca el productor con evidente molestia que estiró su brazo sobre el celular, momento en el que se termina la grabación.

Desde la Asociación Amigos de la Vida de Rafaela y el Colectivo Paren de Fumigarnos hicieron “responsables directa o indirectamente a las distintas entidades agropecuarias de nuestra ciudad y zona, las cuales éstas, dicen representar a todo el sector de productores, no conteniendo a sus representados; como así también al Concejo Municipal de Rafaela por no resolver definitivamente la regulación correspondiente de las pulverizaciones; demorando la misma por años; además al Intendente por carecer de una verdadera 'política de Estado', en el tema contaminación en general y medio ambiente, pero si ejercer una publicidad engañosa y en algunos casos hasta falsa en ese sentido”.

Finalmente este lunes a las 10.30, miembros de esta Asociación, presentarán oficialmente este episodio ante el Concejo Municipal, en un encuentro concertado con el presidente Germán Bottero, “a los fines que se tomen las medidas correspondiente, y así evitar todos estos hechos lamentables”.

Cabe recordar que en el cuerpo legislativo se renovaron las intenciones de avanzar en la sanción de una ordenanza que regule la aplicación de fitosanitarios. El debate se retomó la semana pasada cuando la Sociedad Rural de Rafaela presentó su propia propuesta.