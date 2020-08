20 Agentes de Comunitaria desplegados en la ciudad Policiales 10 de agosto de 2020 Redacción Por LA POLICÍA COMUNITARIA CON PRESENCIA EN LA CIUDAD

Tras una reunión del Comando Unificado, en la cual el intendente Luis Castellano -antes del fin de semana- había anunciado la llegada de 20 efectivos de la Policía Comunitaria, para reforzar la presencia en distintos sectores de la ciudad, a fin de colaborar en los controles con todo aquello que tiene que ver con el cumplimiento de las normas relacionadas a los DNU de aislamiento y distanciamiento en esta etapa de la pandemia de coronavirus; la promesa se hizo realidad y los “Comunitarios” después de un paréntesis de ausencia en la ciudad, volvieron a recorrer nuestras calles y –como se observa en la imagen que acompaña esta nota- con una particular atención al recorrido de la Ciclovía.

Según pudo recabar LA OPINION, los 20 agentes no hicieron base en la ciudad, sino que provenientes de la capital provincial están viajando diariamente de ida y vuelta a la ciudad de Santa Fe.

Como decíamos de la Ciclovía, ayer se realizó un despliegue de fuerzas para no dejar “agujeros” en los controles.

Integraron así los controles con la Comunitaria, agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT), de la Unidad Regional V, de la Guardia Urbana (GUR), de Gendarmería local y de Protección Vial y Comunitaria.