Guzmán: "El rol del Estado en 2021 va a ser central"

"La obra pública va a tener un rol muy importante y, ahí, particularmente la vivienda", resaltó Guzmán.

FOTO NA MARTIN GUZMAN. Anticipó lo que se viene en economía.

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que "el rol del Estado en 2021 va a ser central" para "reactivar el mercado interno", y anticipó que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda van a ser "complejas" y "van a llevar su tiempo".

"El rol del Estado en 2021 va a ser central. El Estado va a tener un rol importante acompañando al sector privado. El Estado tiene que impulsar ciertos sectores para que haya más dinamismo en la economía. La obra pública va a tener un rol muy importante y, ahí, particularmente la vivienda", resaltó Guzmán.

Durante una entrevista que publicó ayer Página 12, el ministro de Economía aclaró que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional por la deuda van a ser "complejas, de una importancia muy grande para el país y que van a llevar su tiempo".

"No se van a hacer las cosas a puertas cerradas y en pocos días, como pasó en el programa anterior. Acá va a haber una discusión mucho mas amplia, que va a llevar meses. Aunque no podemos establecer un plazo con precisión, tendría sentido que llegara a los primeros meses de 2021", enfatizó.

Al ser consultado sobre si Argentina aceptaría un planteo del FMI que incluya una reforma laboral y previsional para negociar la deuda externa, respondió: "El objetivo número uno en el ranking es generar trabajo, no vamos a aceptar nada que dañe ese objetivo".

En otro tramo de la entrevista, Guzmán afirmó que hay "una clara definición de cuáles son los objetivos a los que se apunta el Gobierno y cómo manejar la economía para llegar a esos objetivos", y amplió: "Los objetivos son generar trabajo, generar valor agregado en la economía y tranquilizar a la economía argentina".

"Mañana, año 2021, si no hay pandemia dependiendo de cuánto dure, y con una crisis de deuda resuelta, tendremos otra situación que esperamos que va a ser buena", manifestó.

En ese marco, consideró que "el Estado va a tener un rol muy presente en empujar la economía, si no hace eso se va a dar una falta de dinamismo que impediría la generación de trabajo, impediría la recuperación de la actividad económica, sobre todo en un contexto se salida de una situación de crisis mundial muy profunda, y una crisis doméstica que Argentina viene teniendo desde 2018".