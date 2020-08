Con protocolo especial, 10.500 alumnos vuelven a clases presenciales en San Juan Nacionales 10 de agosto de 2020 Redacción Por Será en 14 de sus 19 departamentos a través de modalidad bimodal, clases presenciales y remotas.

FOTO NA GOBERNADOR. Uñac junto al ministro de Educación, Felipe De Los Ríos durante el diálogo con Trotta.

BUENOS AIRES, 10 (NA). - San Juan será hoy la primera de las provincias que retomará las clases presenciales en medio de la pandemia por el coronavirus, pero lo hará con un protocolo especial y un sistema bimodal, ya que incluirá plataformas electrónicas y el envío de guías de estudio.

El ministro de Educación provincial, Felipe De Los Ríos, remarcó que la vuelta a las aulas "será ordenada" y se respetará la decisión de los padres que aún no quieran mandar a sus hijos a los establecimientos escolares, por lo que se implementará un sistema bimodal que incluye plataformas electrónicas y el envío de guías de estudio.

"En los cursos del interior provincial que tengan pocos alumnos, irán todos los días y en los que sean más numerosos, irá un grupo una semana a clases y otro lo hará con guías en su casa y a la semana siguiente se invertirá la asignación de turnos", precisó De los Ríos en declaraciones al programa "Un día de Estos", que conduce Jorge Pizarro por radio Rivadavia.

"Los alumnos del último año de la educación primaria, secundaria, técnicas y agrotécnicas volverán a las clases, pero no serán más de 15 alumnos por aula", indicó el funcionario sanjuanino, quien aclaró que "se respetará la distancia, en lo que son las denominadas aulas burbujas". Asimismo, precisó que "el regreso a clases es optativo en San Juan".

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, mantuvo un encuentro virtual con el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, para trabajar y ultimar detalles sobre el regreso gradual a la presencialidad de los alumnos.

"Asumimos el desafío del regreso físico a la escuela con una gran responsabilidad. Somos conscientes de la enorme trascendencia de este paso que estamos dando después de casi cinco meses de la suspensión de las clases presenciales.

Seguiremos de cerca la situación, abordando la compleja situación que debemos transitar y sabiendo que no dudaremos en volver al esquema de clases no presenciales si la situación epidemiológica lo impone", sostuvo Trotta.

Por su parte, Uñac expresó: "Es un momento muy importante para la provincia, agradecemos el apoyo del Gobierno nacional. Estamos siendo muy responsables y extremando todos los cuidados, teniendo en cuenta y monitoreando en forma constante la situación epidemiológica".

"El lunes vuelven a clases 10.446 alumnos sanjuaninos de los niveles Primario, Secundario Orientado, Secundario Técnico Profesional, Secundario de Adultos, Terminalidad Primaria, Capacitación Laboral, Formación Profesional y Educación Superior, en 25 establecimientos escolares", detalló el ministro de Educación de San Juan, provincia que tiene la menor cantidad de casos por coribnavirus (23 hasta el sábado).

En esta primera etapa comenzarán estudiantes de 14 de los 19 departamentos de la provincia y del último año de primaria y secundaria: Angaco, Albardón, San Martín, 9 de julio, 25 de mayo, Jáchal, Calingasta, Iglesia, Valle Fértil, Sarmiento, Pocito, Ullum, Zonda y Caucete.

"La distribución en aulas es el modelo burbuja o a través del distanciamiento y el mobiliario dentro del aula. Vamos a tener escuelas en donde la matrícula será de 10 alumnos y en el recreo el personal de servicio va a realizar la limpieza y la ventilación, para que puedan ingresar nuevamente al aula. No van a andar deambulando dentro del edificio educativo", aclaró.

En cuanto al protocolo de higiene, estudiantes, docentes y no docentes, deberán ingresar al edificio escolar con tapaboca en forma obligatoria. En el caso de los alumnos, se entregará el primer día de clases en la institución educativa al ingreso, una bolsa de tela vegetal que contiene alcohol en gel, tapaboca, jabón líquido y toalla personal, mientras que los docentes, al entrar al establecimiento, se les dará una máscara de acetato desinfectada y que deberá reintegrar al culminar la jornada escolar.

Los recreos serán escalonados entre los agrupamientos, según la distribución realizada previamente, al tiempo que cada institución escolar recibirá un kit de señalética para garantizar el distanciamiento en los tiempos libres.

La próxima provincia que retomará sus clases será Catamarca, el próximo 18 de agosto, pero ya este lunes los docentes comenzarán a trabajar en los protocolos.

En cambio, Santiago del Estero, que tenía previsto volver también, decidió dar un paso al costado y postergar el reinicio de clases presenciales por 30 días ante el aumento récord de casos que tuvo en las últimas 48 horas.