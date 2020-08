La brecha entre precios de góndola y de producción subió 6,1% en julio Nacionales 10 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 10 (NA). - La brecha de precios para el promedio de los 24 principales productos agropecuarios subió en julio 6,1 por ciento en relación a junio pasado, 14 de ellos con incrementos y 10 con bajas, lo que empujó el IPOD para arriba, informó hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En ese sentido, acelga, pollo y papa fueron los productos con menores brechas, mientras que pera y zapallito, los de mayores distanciamientos, justo cuando se cumplen 5 años de la primera publicación del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD), herramienta que permite visibilizar la falta de transparencia en las cadenas de valor.

"Si bien el IPOD contribuyó a generar conciencia, tanto en los consumidores y en el gobierno nacional, sobre las prácticas abusivas por parte de los formadores de precios; aún no se ha logrado achicar la brecha de precios campo-góndola", precisó la CAME.

La suba fue impulsada por fuertes aumentos en las brechas de la zanahoria, el zapallito y la cebolla. A partir de julio, la canasta agrícola se transforma en frutihortícola, al eliminarse de la medición al arroz. En promedio, los consumidores pagaron 4,87 veces más de lo que cobró el productor por los productos en la tranquera de sus campos, cuando en junio la diferencia fue de 4,59 veces.

Los datos surgen del IPOD que elabora el sector de Economías Regionales de CAME en base a precios diarios online de los principales supermercados del país, más de 700 precios de verdulerías y mercados para cada producto, y precios de origen de las principales zonas productoras que releva un equipo de 35 encuestadores.

El IPOD frutihortícola subió 8,1% en julio y la brecha para esos productos promedió en 5,2 veces, pero ubicándose 4,9% abajo del mismo mes del año pasado. En tanto, el IPOD ganadero bajó 5,7% (a 3,5 veces) y se ubicó 10% abajo del mismo mes de 2019. La participación del productor en el precio final bajó 0,8% en julio, a 25,3%.