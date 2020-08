Santa Fe Nacionales 10 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

En la provincia de Santa Fe el regreso a las clases presenciales está pautado para la próxima semana, aunque solamente en localidades donde no haya casos activos de coronavirus y que además no tengan más de 10 mil habitantes. Es decir que solo incluirá escuelas de áreas rurales y pequeños pueblos del centro y norte, pues en el sur aumentaron sustancialmente los contagios.

De todos modos, el ciclo lectivo no solo está enrarecido por la pandemia sino que ahora también se suman los reclamos de los docentes por la actualización salarial, incluso con medidas de fuerza pautadas para esta semana y la próxima.