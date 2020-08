Zarco sorprendió a todos Deportes 09 de agosto de 2020 Redacción Por MOTO GP

FOTO MOTORSPORT OTRO FRANCES./ Zarco quiere demostrar que, como Quartararo, puede ir por la victoria.

El piloto Johann Zarco (Ducati) dio la sorpresa ayer al quedarse con la pole position en el circuito de Brno, escenario de la tercera fecha del Mundial de MotoGP en el marco del Gran Premio de la República Checa. El francés obtuvo un tiempo de 1m55s687 y fue escoltado por su compatriota Fabio Quartararo (Yamaha), quien se ubicó en el segundo lugar mientras que Franco Morbidelli (Yamaha) quedó en la tercera posición.

"¡No puedo creerlo!", señaló Zarco tras lograr la pole, a la vez que comentó: "Las sensaciones con esta moto han sido excelentes desde el viernes, pero hubiera pensado en todo menos en conquistar la pole position". "El calor no nos ayudó, pero una vez que pusimos el segundo neumático, fue mucho mejor", añadió, y luego indicó: "Lo logré muy por detrás de Valentino, Petrucci y Binder. Apuntaba a un buen resultado, pero hasta que no me dijeron que estaba en la pole, nunca lo hubiera creído".

En tanto, Aleix Espargaró (Aprilia) quedó en el cuarto lugar y abrirá este domingo la segunda línea, así como Maverick Viñales (Yamaha) fue quinto, y Pol Espargaró (KTM), fue el sexto en la clasificación. Por su lado, Brad Binder (KTM) se ubicó séptimo, justo por delante de Danilo Petrucci (Ducati) que fue octavo, mientras que Joan Mir (Suzuki) fue el noveno y Valentino Rossi (Yamaha) cerró el top ten y partirá desde la cuarta línea, junto a Alex Rins (Suzuki) (11º) y Cal Crutchlow (Honda) (12º).

En la carrera que se llevará a cabo este domingo a partir de las 9:30 (hora de Argentina) el italiano Andrea Dovizioso (Ducati) se verá obligado a comenzar desde la decimoctava plaza, la peor posición en la parrilla de toda su trayectoria en MotoGP.



RODRIGO EN PRIMERA FILA

El piloto argentino Gabriel Rodrigo (Honda) largará en la primera fila del Gran Premio de República Checa, al adueñarse ayer del segundo mejor tiempo en la tanda clasificatoria de la categoría Moto3, una de las preliminares del MotoGP. Rodrigo (23 años), nacido en Barcelona pero nacionalizado argentino por el origen de su padre, firmó un registro de 2'08.583 en el circuito de Brno y quedó sólo por detrás del español Raúl Fernández (KTM), que hizo su primera "pole position" con 2'08.372.

El Gran Premio de República Checa de Moto3 se correrá hoy desde las 6. Rodrigo se ubica en el quinto puesto de la clasificación general de la categoría con 30 puntos, veinte menos que el líder español Albert Arenas, luego de llegar séptimo y quinto en las dos primeras fechas celebradas en Jerez de la Frontera, España.



UN CASO EN LA TV

El protocolo aplicado en el paddock del Mundial de MotoGP instalado en la ciudad Brno detectó ayer el primer caso positivo por coronavirus y se aguarda el resultado del segundo examen. Según informó Motorsport.com, se trata de un trabajador del departamento de televisión de Dorna, la compañía promotora del campeonato, y el hombre se encuentra en condiciones de aislamiento, al igual que las personas con los que tuvo contacto en las últimas horas.

En tanto, se supo que el trabajador es asintomático, aunque trascendió que esta circunstancia no alterará el desarrollo del Gran Premio de República Checa. Antes de que el campeonato se pusiera en marcha hace poco menos de un mes en Jerez, todos los participantes del Mundial acordaron una serie de medidas para poder detectar posibles positivos por COVID-19.

Al margen de celebrar las pruebas a puertas cerradas y de limitar el número de personas autorizadas a desplazarse a las carreras, cada uno de los desplazados tiene que someterse a un examen antes de viajar y que éste de negativo. Además, los habitantes del paddock deben someterse regularmente a análisis para confirmar que no se han contagiado, mientras que los servicios médicos del certamen se apoyan en una aplicación de geolocalización, para poder rastrear los pasos de todo aquel que haya podido contraer la enfermedad.