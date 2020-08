En el Regional si hay testeos los cubriría AFA Deportes 09 de agosto de 2020 Redacción Por El lunes será oficializado que el 7 de septiembre los clubes de esta categoría y de Ligas podrán volver a entrenar

Luego del boletín de la Asociación del Fútbol Argentino donde el Torneo Federal A tomó conocimiento de su "cronograma" pensando en el retorno a los entrenamientos (testeos entre el 7/9 de Septiembre y posterior comienzo), el Consejo Federal hizo lo propio para las competiciones que faltaban bajo su órbita y que serán oficiales desde este lunes: el Torneo Regional Federal Amateur y las Ligas del Interior tendrán la posibilidad de retornar a las prácticas desde el 7 de Septiembre pero con algunos "asterícos" siempre y cuando la pandemia lo permita y no haya resoluciones a nivel nacional que indiquen lo contrario desde hoy hasta esa fecha.

El sitio ascensodelinterior.com.ar, informó detalladamente que dentro de las consideraciones para ambas competiciones, se resalta la necesidad de respetar las directrices emanadas por AFA y las autoridades nacionales. Ante esto se procederá de la siguiente forma: el Consejo Federal enviará a las ligas del interior el boletín con el protocolo aprobado para que éstas, coordinadamente con sus clubes más los entes de salud y gobierno de cada ciudad y provincia, puedan adaptarlo a las condiciones que poseen cumpliendo la mayor cantidad de requisitos y puntos posibles. Si bien no estaría incluido dentro del despacho, es necesario aclarar que, por más que AFA y el Consejo Federal autoricen el retorno, si los entes sanitarios y gubernamentales de sus ciudades o provincias no lo hacen, no podrán regresar ya que deberán contar con su consentimiento/aprobación además de acoplarse a las medidas específicas que puedan llegar a considerar sobre quienes pueden hacerlo.

Yendo puntualmente a las competencias, el Torneo Regional seguirá los pasos ya contados: Cuando las prácticas comiencen a transcurrir, se consultará a las instituciones sobre su participación quedando sujeta la realización de la competencia a las posibilidades de los clubes. En este aspecto, recordemos que la Liga Rafaelina tiene tres representantes en carrera: Ben Hur, 9 de Julio y Brown de San Vicente.

De programarse el torneo, una vez obtenida la cantidad y quienes lo jugarán, se armará el formato dependiendo del tiempo calendario con el cual se cuente. La resolución también exime de penas disciplinarias a los clubes que decidan NO participar.

Por el lado de las ligas del interior, serán ellas de forma autónoma quienes resolverán si disputarán algún torneo en lo que reste del 2020. Por ende, se las eximirá de la realización obligatoria de un torneo oficial tanto para las divisiones mayores como menores como consta en el Reglamento General del Consejo Federal.

Dejando el despacho y centrándonos en el protocolo, desde el Consejo Federal no se exigirán testeos para las Ligas, pero para el Torneo Regional todavía existe una posibilidad que se estudiará más adelante (si se hacen, los test estarían cubiertos por AFA). Otro item es que deberán respetar a rajatabla la forma, método y tiempos de entrenamiento especificados.

Los jugadores deberán llegar por sus propios medios a los entrenamientos y evitar terminantemente compartir vestuarios, duchas, mate o elementos con otro compañero además de acatar la distancia a la hora de realizar los ejercicios.

También será muy importante los controles/seguimientos individuales en la vida cotidiana de cada jugador para que respeten y se cuiden con las medidas conocidas por todos (barbijo, lavado de manos etc. etc.). Además, está la posibilidad que se incluya dos o tres veces por semana que los clubes mediante un encargado deban tomar la fiebre a cada jugador y realizar "test caseros" de olfato y gusto (oler esencia de vainilla o probar una cucharada de vinagre por citar dos ejemplos básicos) para detectar rápidamente posibles síntomas antes de los entrenamientos.

Con este panorama en el cual parece haber un horizonte (aunque siempre dependiente del avance de la pandemia y la baja en la cantidad de casos) muy de a poco se puede empezar a pensar en la planificación de las competencias sin dejar de lado que se necesitarán entre 45 y 60 días como mínimo de entrenamiento y que, muy probablemente, las mismas sean sin público hasta casi entrado el próximo año.