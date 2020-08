A 25 años del retiro de "Malacho" Soltermam Deportes 09 de agosto de 2020 Redacción Por Recordamos el momento en que Germán Soltermam se retiraba como futbolista, tras haber ganado su 15° campeonato en 17 años de carrera.

(Por Darío Gutiérrez, Redacción LA OPINION).- El miércoles 9 de agosto de 1995 LA OPINION anunciaba el retiro de uno de los mejores jugadores que tuvo la Liga Rafaelina de Fútbol en las últimas décadas. Germán Soltermam el fin de semana anterior había obtenido su decimoquinto campeonato, en 17 años de trayectoria, y colgaba los botines tras esa consagración vistiendo la camiseta de Ben Hur en el desenlace de una interrumpida temporada de Liga, que solamente disputó el Apertura. En ese torneo la BH le había ganado a Atlético en un desempate a dos partidos, el primero 1 a 0 de local y en el segundo empatando 0 a 0 de visitante.

Por esas cosas del fútbol, "Malacho" terminó despidiéndose como jugador en Ben Hur aunque su rica trayectoria deportiva lo identificó plenamente con 9 de Julio, lo cual quedó plenamente ratificado años más tardes cuando el "Coloso" de Ayacucho tuvo su nombre, posteriormente a que con el buzo de técnico lo colocara en estamentos superiores.

En esa nota, Soltermam nos recordaba que "era una decisión que venía meditando hace algunos meses. La interrupción del campeonato la adelantó, pero seguramente a fin de año lo iba a hacer también. Me estaba costando cada vez más en los entrenamientos, aunque no afectaba mi rendimiento".

Lo inteligente que era dentro de la cancha, también luego sería en el banco en una carrera de entrenador que le dio muchas alegrías y algunas tristezas, y a la que voluntariamente decidió cortar para no generarse problemas de salud por esa pasión casi enfermiza con la que vivía los partidos.

Nadie puede negar que cuando colgó los botines, lo hizo en el momento ideal: se fue de las canchas campeón y goleador del torneo (10 tantos). Respetado por todos y el dato de que nunca fue expulsado habla por sí solo.

Como jugador, "Malacho" disputó seis campeonatos Regionales con 9 de Julio, Sportivo Norte y Ben Hur. Sobre estos clubes, nos decía en ese momento: "del que soy hincha y lo voy a seguir siendo es 9 de Julio, pero no puedo olvidarme de que Ben Hur me dio una mano muy importante en un momento muy difícil de mi trayectoria (había llegado luego de la derrota con 9 de Julio ante Atlético en la Reválida en junio de 1992), y por eso le voy a estar inmensamente agradecido. Cuando jugué seis meses en Sportivo Norte en un torneo Regional, también me trataron muy bien y lo quiero mencionar".



EL ULTIMO PARTIDO

Fue el 6 de agosto de 1995 jugando para Ben Hur ante Atlético en cancha de los Celestes. Segunda final del torneo Apertura que terminó 0 a 0 y marcó su cuarto campeonato con Ben Hur, luego de haber conseguido once con 9 de Julio.

En ese partido, arbitrado por Joel Villarreal, Atlético había formado con Stepffer; Rosales, López, Semino y Riberi; Vaudagna, Zanella, Fassano y Rodriguez (45' Funes); Trinchieri y Ferrero (51' Gandín). Sup: Fercodini, M. Castro y Zapata. DT: V. Bottaniz.

Ben Hur lo había hecho con: Gerold; Mansilla, Fontana, Clemenz y Veronesse; Centurión, Isaurralde (87' Mazzuco), Quiróz y Soltermam; Carnero y Barraza. Sup: Saucedo, Verón, Escala y Dunky. DT: Héctor R. Viotti.

Fue expulsado Semino a los 36' del PT y a los 43' del ST, Gerold (BH) le desvió un penal a Vaudagna (A).