Quilmes tuvo un acto por el 104 aniversario Deportes 09 de agosto de 2020 Redacción Por Se realizó de acuerdo a las normas protocolares por la pandemia, informando sobre la actualidad del Club.

Ver galería 1 / 2 - FOTO LA OPINION DIRECTIVA CERVECERA./ Realizó un festejo austero acorde a la actual situación sanitaria. PRESIDENTE./ Marcelo Levrino destacó varias obras en marcha.

El Club Argentino Quilmes, a través de un sencillo acto cumpliendo los requisitos protocolares en los tiempos de Covid 19, celebró su 104 Aniversario en la mañana de este sábado. El mismo se realizó en el Salón de Usos Múltiples ubicado sobre calle Bollinger, en el sector de ingreso al estadio de fútbol Agustín Giuliani.

El presidente Marcelo Levrino, en el momento de hacer uso de la palabra, valoró justamente la recuperación de dicho espacio que anteriormente había sido concesionado para gastronomía, y que la actual conducción de la entidad paulatinamente está remodelando en interiores y exteriores, ya que pronto se desarrollarán nuevas actividades.

En su reseña, el dirigente también se mostró satisfecho por el avance de las obras del predio de barrio Mora, «Norberto Frenquelli», que es una de las principales prioridades, y por lo que se está realizando en el gimnasio Elías David también en materia de refacciones, y la incorporación de nuevas disciplinas como el handball, todo en el marco de un año complicado sin competencias pero que no impide la cristalización de nuevos proyectos.

También estuvieron presentes los restantes miembros de la Comisión Directiva. Cabe destacar que también hubo palabras de agradecimiento para los socios que siguieron colaborando con el pago de la cuota social durante estos meses de pandemia.



LUEGO, UN DESAGRADABLE MOMENTO PARA DIRIGENTES

Una vez finalizado el acto, un grupo de personas ingresó al sector de asadores con la finalidad de realizar allí un almuerzo. Los integrantes de la Comisión Directiva le manifestaron la imposibilidad ante el Decreto Nacional que no permite las reuniones sociales afectivas, a lo que obtuvieron como respuestas una serie de insultos y amenazas, lo que obligó a solicitar la presencia policial para evitar mayores problemas.

No es la primera vez que estas personas actúan de esta forma, ante la negativa por parte de la dirigencia a pedidos que se consideran que no están en el lineamiento de la institución, e incluso debiéndose realizar en su momento una denuncia en fiscalía por amenazas.