Apuñalado en la ingle fue derivado al Cullen

En la tarde de este sábado, personal policial de Comisaría N° 13, se hizo presente en un domicilio de calle Simón de Iriondo al 1500 –barrio Güemes-, constatando que en el lugar se encontraba un individuo con varias heridas sangrantes en la zona inguinal provocadas aparentemente por un arma blanca, por lo que debió ser trasladado de urgencia al Hospital “Jaime Ferré”.

Los uniformados no tuvieron mayores dificultades para proceder a la aprehensión del presunto autor, quien fue identificado como REPT, de 23 años, domiciliado en el lugar del hecho, siendo trasladado a sede policial. Por su parte la víctima se trataría de Hernán D., de quien no se conocieron mayores datos como por ejemplo su edad.

Por orden del fiscal interviniente, Dr. Guillermo Loyola, el nombrado quedó arrestado imputado provisoriamente por “homicidio en grado de tentativa”.



EN EL CULLEN

Un par de horas después de ocurrido el hecho, y en conocimiento de que la víctima estaba internada en el Hospital local, LA OPINION pudo saber que Hernán D. había recibido tres lesiones de arma blanca, ninguna de gravedad, salvo una en zona inguinal con probable compromiso urológico, por lo que dado lo sensible de la zona comprometida se derivó a la víctima al Hospital Cullen de la capital provincial.

Cabe aclarar, no obstante que el herido se encontraba estable y fuera de peligro.