Wellcorp presentó “Wellness Summit: ¿Cómo reinventar el bienestar de tu compañía?” Suplemento Economía 09 de agosto de 2020 Redacción Por A través de un evento virtual se compartió una experiencia única donde la dimensión tecnológica, emocional y la salud fueron las protagonistas del nuevo concepto del bienestar corporativo. Desde Wellcorp aseguran que los empleados que participan del programa Vitalidad obtuvieron un rendimiento del 35% superior al rendimiento promedio.

Wellcorp presentó el pasado martes “Wellness Summit: ¿Cómo reinventar el bienestar de tu compañía?, un evento virtual con casi 300 participantes del mundo empresarial y los recursos humanos, en el cual se abordó cómo repensar y ajustar las propuestas de bienestar corporativo para adaptarlas a la nueva realidad. Destacados expositores brindaron una mirada plural sobre el concepto, compartiendo herramientas para mejorar la calidad de vida en las organizaciones.

Federico Katsicas, Director de Negocios Corporativos de Wellcorp, estuvo a cargo de las palabras de bienvenida y expresó que el evento no sólo brinda una mirada distinta sobre el bienestar corporativo, sino también busca presentar cómo se vincula al mundo de los datos, y cómo estos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida dentro de las compañías.

La jornada continuó con Lucas Canga, Médico, MBA y experto en NeuroManagement aplicado a las organizaciones, quien tituló su exposición “El retorno saludable con el cerebro ‘en mente’, una mirada desde las Neurociencias”. Su charla se basó en la importancia del modelo SCARF -SCARE (las siglas en inglés para Status/ Certainty/Autonomy/ Relatedness/ Fairness) y SCARE (Significance/ Certainty/Autonomy/ Relatedness/ Equity). El cerebro es un ser social y está cableado para evitar las amenazas y buscar las recompensas sociales. Y en el contexto actual se preguntó y respondió, siguiendo el modelo SCARE, cómo hacer para que en las organizaciones las personas se sientan socialmente queridas. A modo de cierre enfatizó que el bienestar es una responsabilidad compartida entre personas y organizaciones.

Por otro lado, Cecilia Giordano, CEO Mercer Argentina, optó por dirigir su charla hacia el “Bienestar, una mirada holística”. En este sentido, se refirió al estadio de bienestar y el alineamiento entre mente, corazón y cuerpo. Hizo un llamado especial a invertir en el bienestar que conlleva indefectiblemente a un “bien lograr” de los objetivos, tanto personales como profesionales. En cuanto a cómo invertir en bienestar resumió que se trata de cambiar hábitos: encontrar una oportunidad, ejercitar esa nueva capacidad y tener motivación. Acto seguido hizo referencia a la tecnología como un gran habilitador para reducir la brecha entre la oportunidad, la capacidad y la motivación. Por último, invitó a los presentes a que generen una cultura del bienestar porque es bueno para las personas, las organizaciones y para la sociedad en la que vivimos.

Finalmente, Federico Katsicas expuso sobre el “Bienestar fundado en datos” y remarcó que Wellcorp llega a Argentina con el objetivo principal de ofrecer productos y servicios de bienestar a las corporaciones, fundado en dos aspectos: la tecnología y los datos. Es decir, que Wellcorp permite tomar decisiones basadas en evidencia empírica y tener indicadores para evaluar el impacto de estas decisiones.

También profundizó sobre Vitality, el programa de bienestar más grande del mundo de cambio de comportamiento que es comercializado por Wellcorp en Argentina. Con más de 22 años de experiencia, cuenta con 20 millones de miembros activos en 24 mercados. Vitality utiliza el poder de los premios, los datos y la economía del comportamiento para incentivar y guiar a los individuos hacia una vida más saludable, ayuda a incorporar hábitos como la actividad física y recompensa sus logros.

La plataforma permite entender el estado emocional, nutricional y físico de los equipos de trabajo (como, por ejemplo: si son fumadores o no, con qué frecuencia realizan actividad física, etc.), y contribuye a mejorar los distintos indicadores de bienestar.

Katsicas también adelantó las novedades del ecosistema de bienestar Wellcorp, como el próximo lanzamiento de Healthiest Workplace, una encuesta de salud con una mirada holística que apunta a entender mejor cómo las políticas, las culturas y el ambiente de trabajo influyen en la salud y el bienestar de los colaboradores, permitiendo medirlos y compararlos con el mercado. Adicionalmente, se mencionó el plan de desembarco en otros mercados de LATAM como referentes en salud y bienestar.

No quedan dudas que desde las empresas se pueden diseñar acciones para incentivar a que los empleados adopten un estilo de vida más sano. Y las cifras que brindan los organismos e instituciones instan a la acción inmediata de quienes trabajan con estos conceptos. Las enfermedades no transmisibles, también conocidas como crónicas, ocupan cada vez más lugar en las políticas de prevención de las empresas debido a su incidencia en el ausentismo. Sin ir más lejos, la Organización Mundial de la Salud (OMS)señala que estas enfermedades causan la muerte del 71% de la población mundial y las más comunes son: diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infarto agudo de miocardio y ACV. En la Argentina, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de 2018, estas enfermedades son provocadas por el exceso de peso, que afecta al 66,1% de la población; la obesidad, que compromete al 32,4%; y la presión arterial, que padece el 40,6%. A su vez, el 22,2% de la población consume tabaco y el 64,9% no realiza suficiente actividad física.

Los oradores de la primera edición del Wellness Summit organizado por Wellcorp invitaron a redefinir los paradigmas relacionados con el bienestar, en un contexto en el que es casi obligatorio establecer nuevos objetivos para lograr el desarrollo saludable de las compañías y sus equipos de trabajo, pero sin olvidarnos de la importancia de utilizar los datos como fuentes de referencia, generación de parámetros y base para la mejora continua.