133 nuevos infectados y otro fallecimiento Locales 09 de agosto de 2020 Redacción Por Rosario volvió a sumar este sábado 56 nuevos casos, mientras que se reportaron otros 6 en Santa Fe y Monte Vera y 3 en Recreo, superando el territorio los 2.000 contagios. Además, se produjo el deceso de un rosarino de 72 años y ya son 22 las víctimas fatales santafesinas.

FOTO ARCHIVO RECREO. La vecina población ya tiene 4 casos de COVID-19.

Este sábado, la provincia de Santa Fe volvió a reportar otra elevada cifra de nuevos infectados de coronavirus con 133 nuevos casos, aunque no estuvieron tan lejos de las últimas dos jornadas, recordando que el viernes se detectaron 140 y el jueves 141, el récord diario hasta el momento. De esta manera, desde el inicio de la pandemia, hay 2.047 santafesinos que contrajeron este letal virus, que dicho sea de paso, sumó una víctima más a la lista de fallecidos. Una vez más, Rosario volvió a dominar las estadísticas del reporte epidemiológico al sumar 56 nuevos infectados (28 corresponden a contactos de casos confirmados y otros 28 están en investigación), sumando ahora 939 casos en total.

En tanto, el resto de los casos se distribuyen de la siguiente manera: 22 de Casilda (6 contactos de casos confirmados y 16 en investigación); 13 de Venado Tuerto (en investigación); 6 de Monte Vera -suspendió actividades hasta el 16 de agosto- (5 contactos de casos confirmados y 1 en investigación); 6 de Santa Fe (contactos de casos confirmados); 5 de Los Molinos (en investigación); 4 de San Lorenzo (en investigación); 3 de Funes (en investigación); 3 de Recreo (2 contactos de casos confirmados y 1 en investigación); 3 de Villa Cañas (en investigación); 2 de Capitán Bermúdez (en investigación); 2 de Ibarlucea (en investigación); 2 de Pujato (en investigación); 1 de Carcaraña (en investigación); 1 de Chabas (en investigación); 1 de Helvecia (en investigación); 1 de Ricardone (en investigación); 1 de Villa Gobernador Gálvez (notificado en otra jurisdicción, en investigación) y 1 de Zavalla (en investigación).

Por su parte, según lo expuesto por El Litoral, ayer se confirmaron dos casos en la localidad de Videla, que volvió a Fase 1 por el término de 10 días, de los cuales se tuvo notificación una vez que se cerró el reporte, por lo que el conteo de los mismos se tomará en cuenta en el reporte vespertino de este domingo y no fueron incluidos en el de anoche.

Del total de los casos, 2024 fueron atendidos y estudiados en la provincia, 23 fuera de la misma, pero de pacientes con residencia habitual en Santa Fe (7 en CABA, 7 en provincia de Buenos Aires, 3 de Salta, 2 en Mendoza, 1

estudiado en Chaco, 1 estudiado en Córdoba, 1 en San Juan y 1 estudiado en Jujuy). De los 2024 casos confirmados y notificados en la Provincia de Santa Fe un total de 128 (6%) casos manifestaron antecedente de viaje al exterior, 8 (1%) casos tuvieron contacto con personas con extranjeros o antecedente de viaje al extranjero, 1078 (53%) casos tuvieron contacto con casos confirmados, 54 (3%) casos tuvieron viaje a zonas con circulación, 4 (1%) casos son por transmisión

comunitaria y 752 (37%) casos se encuentran en investigación.

En tanto, 17 pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos: 7 con asistencia respiratoria mecánica y 10 sin asistencia respiratoria mecánica, 68 pacientes se encuentran internados en sala general y los demás casos confirmados presentan una evolución favorable. Además, hay un total de 1.222 pacientes recuperados y en la provincia se registraron 24.703 notificaciones de las cuales 21.847 fueron descartadas.



22 MUERTES

No obstante, en las últimas horas se informó el deceso de un hombre por COVID-19, de 72 años con múltiples comorbilidades, oriundo de la localidad de Rosario, que ya cuenta con 7 muertes por este flagelo. Hasta la fecha se registran un total de 22 fallecidos para la provincia, uno de los cuáles pertenece a Rafaela, que alcanzó los 109 días sin nuevos reportes.