El Gobierno evalúa subir 7% el valor de los combustibles Nacionales 09 de agosto de 2020 Redacción Por El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo que el aumento "no está confirmado".

FOTO NA SURTIDORES. Desde el año pasado que no aumentan los precios.

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El Gobierno sostuvo ayer que "no está confirmado el aumento" de los combustibles y subrayó que se están evaluando "las estructuras de costos" para definir si se pondrán en marcha "correcciones" en los precio del sector.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, indicó este sábado que "todavía no está confirmado" el incremento y anticipó que las tarifas de luz y el gas continuarán congelados. "Estamos trabajando en el mismo sentido que cualquier otro producto, viendo la estructura de costos", afirmó en declaraciones radiales.

De ese modo, el funcionario nacional aseguró que una vez llevado a cabo ese análisis, "se va a ir viendo si en el camino hay que hacer correcciones". Fuentes del sector petrolero señalaron a NA que en las últimas horas se llevaron a cabo reuniones para negociar un posible ajuste al alza en los precios del segmento.

De hecho, en declaraciones a la prensa, el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, consideró que hay "un atraso significativo" en los surtidores. "Hay algo peor que la nafta cara y es que no haya nafta. Por eso es un delicado equilibrio que está intentando hacer el Gobierno y desde el sector privado estamos ayudando", puntualizó.

De aplicarse una suba, se trataría de la primera en lo que va de 2020, en un escenario de tarifas congeladas en medio de la crisis económica profundizada por la pandemia de coronavirus.

"La decisión tomada es que tenemos las tarifas congeladas", enfatizó Cafiero, al ser consultado respecto de la posibilidad de implementar una actualización en las facturas. En ese sentido, manifestó que "los aumentos previstos para este año", de acuerdo con el calendario del Gobierno anterior, "se suspendieron". "No vemos la necesidad de tener que aumentar nada", remarcó el jefe de Gabinete.

El viernes, trascendió que Sergio Affronti, CEO de YPF habló con Martín Guzmán acerca del precio del combustible que se mantuvo congelado por ocho meses desde diciembre de 2019 y luego de esa charla, el Gobierno habría decidido aplicar un aumento de alrededor el 7% en principio a partir del próximo viernes. El aumento tiene el aval del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Kirchner y de los ministros de Economía, Martín Guzmán, y Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Hoy el litro de nafta súper está a $ 53,47 en la ciudad de Buenos Aires y la premium se despacha a $ 61,69. En dólares son casi 70 centavos menos y uno de los valores más bajos de la región. La venta de combustibles durante junio creció un 36,2% respecto a mayo y, si bien sostiene la tendencia de recuperación desde abril, la caída de demanda del sector es aún del 28,3% respecto a febrero, mes previo al aislamiento social por la pandemia de coronavirus que afecto muy fuertemente la actividad.

Según datos de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha), el expendio de nafta y gasoil se recuperó entre abril y el mes pasado, pero el sector lleva acumuladas pérdidas por 25.264 millones de pesos a nivel nacional, con diferencias en el ritmo de recuperación según las provincias. En la actualidad la inversión en energía está en su mínimo desde 2011. La formación Vaca Muerta tiene pocos equipos operativos en petróleo. Uno de los objetivos del Gobierno es reactivar la producción de gas a través de un nuevo plan de estímulo.