El Gobierno se enamoró de la cuarentena, según la oposición Nacionales 09 de agosto de 2020 Redacción Por Negri, Rubinstein y Prat Gay afirmaron que "el Gobierno se enamoró de la cuarentena y quedó entrampado".

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, organizó una charla virtual con el ex secretario de Salud Rodolfo Rubinstein, y el ex ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, donde cuestionaron los resultados del aislamiento ante la pandemia y afirmaron que el Gobierno "quedó entrampado".

El encuentro, titulado "Salud, economía y política en la Argentina que viene", reunió a más de 1.700 participantes que se conectaron por la plataforma Zoom y redes sociales, donde Negri, Rubinstein y Prat Gay coincidieron en señalar que "hay que desenmascarar la épica de un Gobierno que se enamoró de la cuarentena y quedó entrampado".

El ex secretario de Salud del gobierno de Mauricio Macri sostuvo que la gestión del presidente Alberto Fernández "se enamoró de la cuarentena" y que "el Consejo Asesor justificaba las decisiones políticas ya tomadas, hasta que el recurso dejó de ser efectivo cuando se convirtió en el único recurso".

Al respecto, subrayó que "los países que adoptaron cuarentenas estrictas lograron aplanar y reducir la curva en algunas semanas" pero la Argentina "en cinco meses tiene aumentos incesantes de casos y de muertes" y "además el 95% de los casos estaban en el AMBA, pero hay un derrame al resto del país".

Rubinstein pronosticó que "probablemente esto dure unas cuantas semanas más" y que finalmente la Argentina "no va a estar tan lejos de la mayoría de los países" en el saldo sanitario, pero afirmó que "el desarrollo de la pandemia ha sido en tan largo que el sistema de salud no va a colapsar, aunque probablemente esté más tensionado, sobre todo en el conurbano".

Por su parte, el ex ministro de Economía se manifestó en términos similares al considera que "es como el menemismo cuando se enamoró de la convertibilidad", mientras que el diputado radical evaluó que "En vez de hacer una transición serena para ir saliendo de la cuarentena, el Gobierno pensó que iba a construir, gracias a ella, un proyecto político".

"Entonces empezó a incorporar un menú enorme de tensión política, económica y social. Por eso nosotros reclamábamos que nos convocaran a la construcción de la agenda post-pandemia y no hemos podido avanzar", agregó el jefe de la principal bancada opositora del Congreso.

Negri sostuvo que el oficialismo "convoca" a la unidad "pero prefiere pelearse con la oposición, como hace siempre el populismo" y agregó: "Arreglan la deuda, pero mandan la reforma judicial". Respecto de este punto, el diputado lo consideró parte de la "tensión política" que a su criterio genera el Gobierno y aseguró que "la reforma judicial pierde todos los días cada vez más legitimidad, porque lo que se busca esconder es una pelea con Comodoro Py, acá no hay una verdadera reforma de fondo".