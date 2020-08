Fernández: "La reforma propone que el sistema judicial funcione no a partir del poder de turno" Nacionales 09 de agosto de 2020 Redacción Por El Presidente destacó que con la reforma judicial busca que el sistema "funcione no a partir del poder de turno o a favor del poderoso" y aseguró que toda su política se basa en "la lógica de la igualdad y la equidad".

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El presidente Alberto Fernández destacó ayer que con la reforma judicial busca que "el sistema judicial funcione no a partir del poder de turno o a favor del poderoso". "Podrán decirme lo que quieran, pero la reforma judicial que propongo busca que el sistema judicial funcione no a partir del poder de turno o a favor del poderoso", sostuvo el mandatario en declaraciones a FM Pop.

Al respecto, insistió en que el país tiene "un Poder Judicial que trata de un modo a los poderosos y de otro modo a los que menos tienen" y agregó: "Todo lo que hago está abordado por la lógica de la igualdad y la equidad". De esta manera, el jefe de Estado ratificó su iniciativa frente a los cuestionamientos que recibió tanto de parte de la alianza opositora Juntos por el Cambio como de algunos sectores de la Justicia.

El proyecto de reforma judicial había sido anunciado por Alberto Fernández el pasado 29 de julio en la Casa Rosada y comenzó a tratarse el pasado martes en el Congreso, cuando la ministra de Justicia, Marcela Losardo, se presentó ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado para exponer sobre la reforma.

El Frente de Todos aspira a poder someter el proyecto a votación en el Senado entre fines de agosto y principios de septiembre y algunos miembros de la bancada oficialista deslizaron durante los últimos debates la posibilidad de hacer cambios a la iniciativa.

Sin embargo, Juntos por el Cambio mantiene hasta el momento su rechazo total al proyecto y centra sus críticas en la "oportunidad" de su presentación y el costo para el Estado de la reforma del sistema, en medio del avance de la pandemia, la continuidad de la cuarentena y la crisis económica.



EL SENADO RETOMA

EL DEBATE

El Senado continuará el próximo martes con el debate sobre el proyecto de reforma judicial y participarán la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, y el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia se reunirán por videoconferencia a partir de las 14:00 para llevar a cabo la tercera jornada de exposiciones sobre la iniciativa impulsada por el Gobierno, luego de la concurrencia de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, camaristas y juristas de distintas ramas.

La lista de invitados la encabeza la ministra Gómez Alcorta, seguida por la defensora general, la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

También participarán el referente del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires Alejandro Fargosi, la fiscal de Comodoro Py Gabriela Baigún y el abogado Jorge Rizzo, de la agrupación Gente de Derecho, entre otros.

El proyecto propone, entre otros puntos, fusionar los juzgados federales y los del fuero Penal Económico para dar forma al nuevo fuero Federal Penal de la ciudad de Buenos Aires, integrado por 23 jueces, al tiempo que prevé mecanismos transitorios de subrogancias para empezar a funcionar y adaptarse al sistema acusatorio.

La semana pasada, el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Alberto Seijas, y diversos especialistas en derecho coincidieron en la necesidad de una reforma y sobre todo de adaptar la Justicia a ese sistema previsto en el nuevo Código Proceal Penal, aunque realizaron varias objeciones al proyecto.

Una de las más repetidas fue que la iniciativa nombra más jueces al mismo tiempo que intenta adaptarse al sistema acusatorio en el que la investigación recae sobre los fiscales y ya no sobre los jueces, lo que fue señalado como una "contradicción".

También advirtieron que con este proyecto, el fuero Criminal y Correccional, que juzga delitos como homicidios, femicidios y hurtos, se vería reducido al quedar con unos "120 jueces que quedarían sin competencia alguna", según indicó Seijas.