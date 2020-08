"Le pegué dos piñas porque me debía, y el teléfono está sobre la heladera"

Poco antes de la medianoche, agentes del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional V de Policía -organismo que conducen el comisario general Claudio Romano y el comisario mayor Ariel Palomeque-, en el cruce de las calles Remedios de Escalada y San Lorenzo observaron que un automóvil coincidía con las características aportadas de forma radial por pares de la Seccional 15ª por estar involucrado quien en dicho rodado se movilizaba en el robo de un teléfono celular, situación que quedó registrada en cámaras de seguridad del Municipio local.

Tras solicitarse colaboración, en la esquina de las calles L. Fanti y Colón se logró que desciendan del vehículo Julio Javier Y., de 39 años de edad y domicilio en Remedios de Escalada al 600, y Mariela Raquel A., de 32 años, y residencia en la dirección antes mencionada.

ESPONTANEA CONFESION

Ambos fueron trasladados hasta la unidad de orden público antes descripta. y una vez allí el hombre dijo "le voy a decir la verdad. Yo robé el celular, y le di dos piñas cuando lo hice porque el vago me debía plata de una hormigonera que le vendí, y no me pago".

Y seguidamente agregó "el teléfono está en mi casa, arriba de la heladera".

En definitiva, una vez informada la fiscal en turno se dio continuidad a la investigación de lo que resultó motivo de lo antes mencionado.