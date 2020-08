La nueva ausencia de Sergio Pérez Deportes 08 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Por segundo fin de semana consecutivo, el piloto mexicano Sergio Pérez no podrá correr en Gran Bretaña, como consecuencia de haber dado nuevamente positivo en el test de Covid-19.

"Checo" se perderá el Gran Premio 70° Aniversario de Silverstone, por lo que su lugar será ocupado por el alemán Nico Hülkenberg en el equipo Racing Point.

Hülkenberg, que ya había sido designado el fin de semana anterior para ocupar la butaca que dejó vacante Pérez, en aquella oportunidad no pudo largar como consecuencia de un problema mecánico.

En su cuenta de Twitter, el mexicano comentó: "No podré estar este fin de semana. ¡Le deseo lo mejor a Nico y a todo mi equipo! Gracias a Dios estoy muy bien de salud, por lo que espero poder regresar pronto. ¡Gracias a todos, por su apoyo y cariño".