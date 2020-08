Comenzaron los primeros testeos Deportes 08 de agosto de 2020 Redacción Por LIGA PROFESIONAL

FOTO NA FIGURA./ El hisopado a Carlos Tévez.

Los futbolistas de Boca, incluido el capitán Carlos Tevez pese a que todavía no firmó la renovación de su contrato, se realizaron ayer los hisopados correspondientes a los testeos de coronavirus en el predio del club en Ezeiza, donde el próximo lunes regresarán a los entrenamientos en grupos reducidos.

Los jugadores arribaron progresivamente durante la mañana del viernes en sus autos particulares y entre los primeros que llegaron al lugar para realizarse la prueba estuvieron Jorman Campuzano, Agustín Almendra, Jan Hurtado y Nicolás Capaldo. También pasaron por el predio a hacerse el test el defensor Carlos Izquierdoz, el arquero Agustín Rossi (terminó su préstamo en Lanús) y el delantero colombiano Sebastián Villa, quien fue autorizado por la Justicia a viajar al exterior, en el marco de la causa por la denuncia por violencia de género que hizo su expareja Daniela Cortés, en plena pandemia.

El caso del capitán Tevez, de quien se compartió imágenes en las redes sociales del club, fue importante ya que, pese a que se acordó de palabra, todavía no hubo firma del nuevo contrato, que será hasta diciembre de 2021, con cláusulas de salida cada seis meses. En el protocolo interno, para estar poco tiempo dentro del predio, Boca dispuso que cada jugador llegue en su auto, se estacione delante de la puerta del consultorio del complejo, se haga el hisopado, un electro y análisis de sangre para luego volver a su domicilio.

Tras efectuarse los estudios, los futbolistas se llevaron tres mudas de ropa cada uno, más una planilla y un termómetro que les dio el club para que todos los días a partir de este sábado se tomen la temperatura y la anoten, para que los médicos puedan hacer un seguimiento detallado. Tras llevarse a cabo las pruebas, se aguardan los resultados este fin de semana y el lunes los jugadores se juntarán a entrenar en grupos con vistas al partido que Boca disputará el 17 de septiembre frente a Libertad en Asunción por la Copa Libertadores de América.

El técnico Miguel Ángel Russo convocó a Carlos Tevez, Carlos Izquierdoz, Eduardo Salvio, Iván Marcone​, Lisandro López, Emmanuel Mas, Guillermo Fernández, Julio Buffarini, Mauro Zárate, Ramón Ábila, Jan Hurtado, Sebastián Villa, Jorman Campuzano y Agustín Almendra. También a Emanuel Reynoso, Nicolás Capaldo, Leonardo Jara, Agustín Obando, Frank Fabra, Carlos Zambrano, Sebastián Pérez, Marcelo Weigandt, los arqueros Esteban Andrada, Agustín Rossi y Manuel Roffo, además de Walter Bou y Mateo Retegui, quienes regresaron de sus préstamos.



TAMBIEN RIVER

El entrenador Marcelo Gallardo fue el primer integrante del plantel de River en realizarse el hisopado para detectar coronavirus, procedimiento obligatorio para poder retomar los entrenamientos el próximo lunes en el predio de Ezeiza. El técnico arribó pasadas las 10:30, con extrema puntualidad, al anexo de la localidad bonaerense de San Isidro de la clínica privada que contrató la dirigencia del "Millonario" para los testeos denominados PCR, exigidos por Conmebol para volver a competir por la Copa Libertadores, a partir del próximo 17 de septiembre.

El "Muñeco" fue el primer integrante del plantel en arribar al lugar donde, sin siquiera bajarse de su auto, le tomaron la muestra dentro de una carpa al aire libre y sanitizada. Allí, a pesar de las lluvias y las restricciones vigentes por el aislamiento implementado por el Gobierno nacional, hubo algunos hinchas que se acercaron con camisetas de River.

De los futbolistas, el colombiano Juan Fernando Quintero y el paraguayo Robert Rojas deben seguir en aislamiento, ya que les restan días de cuarentena obligatoria tras regresar de sus países natales. Para el uruguayo Nicolás de la Cruz, el chileno Paulo Díaz, y los otros dos colombianos Jorge Carrascal y Rafael Santos Borré podría haber análisis en sus domicilios y poder estar presentes el lunes. El otro probable ausente del plantel "millonario" será el delantero Matías Suárez, quien tiene que cumplir con la semana de aislamiento en el barrio cerrado de Córdoba donde se detectaron casos de Covid-19.



EN SAN LORENZO

El plantel de San Lorenzo se realizó los testeos de coronavirus en pleno estadio azulgrana, según lo establecido por la AFA para poder volver a los entrenamientos el próximo lunes. El estadio "Pedro Bidegain" fue el lugar elegido por la entidad que preside Marcelo Tinelli para que el plantel se someta a los estudios para detectar contagios de coronavirus.

Los que pasaron por los testeos fueron: Sebastián Torrico, Fernando Monetti, Lautaro López Kaleniuk y ​Francisco Rivadeneira (arqueros) y los defensores Gino Peruzzi, Andrés Herrera, Víctor Salazar, Fabricio Coloccini, Ramón Arias, Alejandro Donatti, Santiago Vergini, Francisco Flores, Gastón Hernández, Federico Gattoni, Bruno Pittón, Nicolás Fernández y ​Gabriel Rojas. También los mediocampistas Lucas Menossi, Juan Ramírez, Alexis Sabella, Matías Palacios, Julián Palacios e Ignacio Piatti, y los delanteros Luis Sequeira, Mariano Peralta Bauer, Agustín Hausch, Alexander Díaz, Nicolás Fernández y Gonzalo Berterame.

Los que no se sometieron al hisopado por estar cumpliendo la cuarentena obligatoria son Diego Rodríguez, que estaba en Montevideo y la nueva incorporación Franco Di Santo, proveniente de Inglaterra. Los testeos serán complementados con los estudios serológicos que se realizarán el lunes en el predio de la AFA de Ezeiza, donde el equipo que dirige Mariano Soso comenzará a entrenarse, bajo estricto protocolo sanitario.

El que tampoco tomó parte de la extracción de muestras para analizar fue el delantero Jonathan Herrera, ya que es contacto estrecho conviviente de un caso positivo de COVID-19. No obstante, el test del atacante fue negativo, pero se encuentra cumpliendo el aislamiento correspondiente. Los hermanos Romero, Oscar y Angel, están en Paraguay -donde incluso pudieron estar realizando algunos ejercicios de práctica- y se los espera en pocos días.

En tanto, Alexis Castro, quien estaba a préstamo en Xolos de Tijuana pero no será tenido en cuenta por el entrenador Pablo Guede, podría regresar en los próximos días y quedará en cuarentena, además de ser sometido a los análisis pertinentes.

Los casos del mediocampista Gabriel Gudiño, regresa tras estar a préstamo en el Leonesa de España, y el delantero Ezequiel Cerutti, fueron diferentes, ya que tenían autorización para llegar hoy, y ahí serán sometidos al hisopado.



EN RACING

Los futbolistas de Racing se realizaron ayer los hisopados correspondientes a los tests de coronavirus en un laboratorio del barrio porteño de Recoleta, con vistas al regreso de los entrenamientos que será el próximo lunes en el predio Tita Mattiusi. Los primeros en efectuarse las pruebas fueron los delanteros Lisandro López y Darío Cvitanich, quienes estuvieron a las 7.00 en la sucursal del laboratorio Diagnóstico Médico mientras que horas más tarde se realizó el test el arquero Gabriel Arias.

El entrenador Sebastián Beccacece ​eligió a los 24 jugadores de campo que trabajará junto 12 sparrings, divididos en grupos de seis integrantes, y tres arqueros, que trabajarán apartados a estos futbolistas. El plantel que tendrá Beccacece estará compuesto por: Iván Pillud, Nery Domínguez, Leonardo Sigali, Eugenio Mena, Walter Montoya, Mauricio Martínez, Lucas Orban, Alexis Soto, Marcelo Díaz, Benjamín Garré, Matías Zaracho, Leonel Miranda, Matías Rojas, Julián López y Augusto Solari. También tendrá a Héctor Fértoli, Tiago Banega, Diego González, Lisandro López, Darío Cvitanich, Jonatan Cristaldo, Nicolás Reniero, David Barbona y Carlos Alcaraz y a los arqueros Gabriel Arias, Gastón Gómez y Sergio Juárez, un juvenil de 18 años que llegó el año pasado desde Defensa y Justicia.