Silvio Santander en San Lorenzo

Silvio Santander será el nuevo entrenador de San Lorenzo por las próximas dos temporadas. Vuelve de esa manera a la Liga Nacional quien fue uno de los asistentes técnicos de Sergio Hernández en el Mundial de China en donde la selección nacional consiguió la medalla de plata tras caer ante España en la final.

Santander, de 48 años y nacido en Lanús, tiene una notable trayectoria en Argentina, ya que en el pasado dirigió a Echagüe, Peñarol, Regatas, Argentino, Lanús, Obras Basket y Quimsa. En el equipo santiagueño, que fue el último que dirigió, el técnico tuvo un paso muy exitoso, ya que ganó el Super 8 en el 2014 y la Liga Nacional en 2015.

A su vez, en la 2012/13 el experimentado entrenador llegó a la final de la competencia doméstica, pero perdió ante Regatas.



LAPRO SE QUEDA EN ESPAÑA

El base argentino de Real Madrid, Nicolás Laprovíttola, aclaró este viernes que se quedará en la institución madrileña tras las diferentes ofertas recibidas y la posible salida de su compatriota Facundo Campazzo a la NBA de los Estados Unidos.

"Me quedo en Real Madrid y eso es lo que quería. Tengo un año más de contrato y me alegra completarlo", explicó el exLanús. "Al hacer un balance, creo que fue un primer año de adaptación a un equipo muy grande, fue un cambio muy grande para mi. Estar en un equipo como el Juventud de Badalona (su anterior club) que tenía mucho tiempo el balón en la mano. Era el jefe, el líder, era la persona que llamaba la atención. Y llegar a un equipo lleno de estrellas, era un rol más secundario, en el que tenía que acomodarme y creo que fue un primer año de adaptación en muchas cuestiones, en muchos sentidos", reflexionó.



PERDIERON LOS LAKERS

Los Angeles Lakers (51-17), el equipo de mejor record y puntero de la Conferencia Oeste, perdió con Houston Rockets (43-25) por 113 a 97, extrañando al lesionado LeBron James, en uno de los seis partidos de la NBA que se juega en el Wide World of Sports de Disney, en Orlando. James faltó por lesión y Lakers volvió a perder como sucedió frente a Oklahoma City Thunder (105-86). El astro de la franquicia angelina no se recupera de una molestia en la ingle derecha y permanece al margen del equipo por precaución.

Houston se impuso con una excelente tarea de James Harden, quien sumó 39 puntos con 6-9 en dobles, 5-10 en triples y 12-12 en libres, agregando 12 asistencias.

Otros resultados: New Orleans Pelicans 125 (Ingram 24 y Williamson 24)-Sacramento Kings 140 (Bogdanovic 35), Miami Heat 116 (Robinson 21)-Milwaukee Bucks 140 (Middleton 33 y Antetokoumpo 33), Indiana Pacers 99 (Brogdon 29)-Phoenix Suns 114 (Ayton 23), Los Angeles Clippers 126 (Leonard 29)-Dallas Mavericks 111 (Porzingis 30) y Portland Trail Balzers 125 (Lillard 45)-Denver Nuggets 115 (Porter Jr 27).