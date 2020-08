Juventus y Real Madrid quedaron eliminados

BUENOS AIRES, 8 (NA) - El Real Madrid y Juventus quedaron eliminados ayer de la Liga de Campeones al no poder dar vuelta las series ante Manchester City y Lyon de Francia, respectivamente, en los octavos de final. Ahora, en cuartos de final, Manchester City y Lyon se enfrentarán en la etapa decisiva del torneo, que tendrá como escenario Portugal.

La competencia continuará hoy con los duelos entre Barcelona y Napoli (1-1 en la ida) y Bayern Munich ante el Chelsea, con la ventaja para los alemanes del 3-0 en el primer partido. Las llaves que ya están establecidas en los cuartos de final enfrentará a PSG-Atalanta, el miércoles 12; Atlético Madrid- Leipzig de Alemania, el jueves 13; y Manchester City-Lyon, el viernes 14, todos a las 16.00 horas de argentina.



ERRORES DE VARANE

En Manchester, el City le ganó al Madrid por 2 a 1, con los goles de Raheem Sterling, a los 8 minutos, del primer tiempo y Gabriel Jesús, a los 23 del complemento. El francés Karim Benzema, a los 27 del inicio, había marcado la igualdad para el "merengue", que no pudo dar vuelta el resultado de la ida, donde el equipo de Pep Guardiola se había impuesto por 2 a 1.

La nota de la jornada la dio el zaguero francés Raphael Varane, quien intentó dar dos pases a su arquero Thibaut Courtois, pero primero Sterling y luego Gabriel Jesús se anticiparon, adivinaron la jugada y terminaron marcando sus goles.

En la defensa blanca no fue de la partida el capitán Sergio Ramos, debido a que había sido expulsado en el partido de ida. En los "citizen" de Guardiola no jugó el delantero argentino Sergio "Kun" Agüero, quien se recupera de una lesión y esperan tenerlo para los cuartos de final ante Lyon.



CON CRISTIANO NO ALCANZO

Juventus se quedó otra vez fuera del torneo continental, pese a que tuvo en Cristiano Ronaldo a su mejor hombre y le ganó 2 a 1 a Lyon de Francia, que en la ida había vencido por 1 a 0. Cristiano Ronaldo fue preponderante en el juego del equipo italiano, pero el reciente campeón -por novena vez- del "calcio", se mostró sorprendido por el gol de la visita, que lo obligaba a marcar tres goles para estirar la definición al alargue.

El equipo francés se puso en ventaja con un penal de Memphis Depay, a los 12 del primer tiempo, pero "CR7" lo dio vuelta a los 42, de penal, en ese mismo período, y a los 14 del complemento. En la "Vecchia Signora" jugó de titular Gonzalo Higuaín y luego ingresó Paulo Dybala, quien solo duró en el campo de juego 13 minutos, dado que se resintió de su lesión y debió abandonar la cancha.



HOY BARCELONA

Barcelona, con Lionel Messi como estandarte, intentará superar hoy como local a Nápoli de Italia, en el partido desquite de los octavos de final de la Liga de Campeones, el máximo objetivo que le queda al club catalán en una opaca temporada en la cual no logró la Liga española ni la Copa del Rey. El encuentro, revancha del jugado el 25 de febrero pasado en Italia que terminó 1 a 1, antes del receso obligado por la pandemia de coronavirus, se llevará a cabo este sábado desde las 16 (hora de Argentina) en el Camp Nou, con el arbitraje del turco Cuneyt Cakir y televisación de la señal ESPN 2.

A la misma hora, Bayern Munich, campeón de la Bundesliga por octavo año consecutivo, recibirá al Chelsea en el partido revancha de los octavos de final de la Champions League, con todo a su favor para avanzar de ronda puesto que se impuso por un holgado 3-0 en el cruce de ida jugado en febrero en Londres.