Huracán fue inhibido

BUENOS AIRES, 8 (NA) - Huracán, que ya anunció tres refuerzos para el reinicio de la temporada, fue inhibido en las últimas horas en AFA por 35 millones de pesos, que no le permitiría comprar ni vender jugadores. El "Globo", en las últimas semanas, informó la contratación del experimentado defensor Renato Civelli, además de los mediocampistas Raúl Lozano y Adrián Arregui, pero ahora deberá resolver esta situación judicial.

El reclamo es por costas de los abogados del delantero Cristian Espinoza, en el juicio que llevan contra el club por el 15 por ciento de la transferencia que le correspondía al jugador al ser vendido al Villarreal de España, pero que el presidente Alejandro Nadur decidió no pagarle. En 2016 el club español se interesó en el atacante, pero como el "Globo" pedía mucho dinero, finalmente ejecutó la cláusula de rescisión y se lo llevó por 5 millones de euros, una cifra que al presidente no convencía.

A partir de allí comenzó un conflicto que aún hoy perdura, por la decisión de Nadur de no pagarle el 15 por ciento correspondiente por la transferencia, que en ese entonces eran 750.000 euros. La Justicia falló dos veces a favor del futbolista del San José de la MLS de Estados Unidos, y es por eso que esos 750.000 euros se transformaron en más de 1.000.000, algo que ya le fue notificado a Huracán y que, más allá de amparos e impugnaciones, deberá pagar.

La inhibición que ingresó en AFA es sólo por las costas correspondientes a los abogados del delantero que llevaron adelante el juicio en cuestión, más allá de la millonaria cifra que aún debe pagarle a Espinoza, quien la última vez que se refirió al tema, criticó con dureza a Nadur. Huracán ya fue imposibilitado de incorporar en el último mercado de pases por una medida de la extinta Superliga, debido a una deuda con Godoy Cruz de Mendoza por el pase del delantero Juan Fernando Garro.

El entrenador Israel Damonte, entonces, espera la resolución de este inesperado contratiempo, que podría perjudicar aún más al golpeado plantel de Parque Patricios.