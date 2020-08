Alarmas en Alberdi porque Godoy quiere dejar Croacia Deportes 08 de agosto de 2020 Redacción Por El juvenil no quiere quedarse hasta terminar el préstamo con el Dinamo Zagreb. La Crema ya cobró los 300.000 euros de esa negociación.

FOTO PRENSA DINAMO ZAGREB ¿SE VUELVE?./ El juvenil tendría la decisión tomada.

En febrero, luego de una larga novela, Matías Godoy era transferido a préstamo al Dinamo Zagreb de Croacia. Atrás quedaba el interés del Inter Miami de Estados Unidos, oferta que no aceptó por sugerencia de sus representantes, que prefirieron esperar y encontrar mejores opciones deportivas en Europa.

Atlético recibió de tal modo 300.000 euros por la cesión de un año, sabiendo que no era la negociación ideal que hubiera pretendido pero que le abría una nueva chance de dividendos futuros si el juvenil podía demostrar sus condiciones, las que lo habían llevado a destacarse en los seleccionados argentinos Sub 15 y Sub 17.

Pero al poco tiempo apareció el Covid 19 y se paralizaron las competencias en Europa. El ceresino volvió a Argentina y luego su regreso a Croacia, ante el pedido del club con el que tiene un contrato firmado, se fue demorando. Es cierto que estaba complicado el tema de los vuelos desde Argentina por la pandemia, pero seguramente a los croatas no les gustó mucho que se retrase tanto.

Aproximadamente a un mes de su arribo a Zagreb, surgió este deseo del futbolista de desvincularse cuando todavía hay más de cuatro meses por delante para que termine la cesión. Recordemos que la expectativa de la dirigencia de Atlético era que el chico pudiera destacarse y que la institución europea haga uso de la opción de compra, fijada en 1.500.000 euros.

El tema a seguir, en caso que la decisión del juvenil sea definitiva de no quedarse hasta fin de año, es quién debe resarcir al Dinamo por el dinero que puso por un préstamo que finalmente no se completaría. En barrio Alberdi piensan que debe hacerlo el entorno del jugador, pero no deja de ser un dolor de cabeza adicional a los que por estos días tiene Atlético en cuanto a la parte económica.

A priori, imaginando que Godoy deje aquel país como pretende, deberá en su regreso a Argentina sumarse a Atlético para la reanudación de la Primera Nacional, pero la desvinculación deberá darse de acuerdo a lo requerido porque puede estar de por medio una inhibición de FIFA. Por otra parte, si no hay problemas desde ese punto de vista, habrá que ver si Walter Otta decide contar con Godoy en el plantel, recordando que hubo algunas actitudes antes de su partida que no gustaron en el cuerpo técnico.