Más cerca de quedarse

Deportes 08 de agosto de 2020

En la medida que pasan los días parece más complicado que el juvenil Alex Luna sea transferido a un club de la Liga Profesional y crece la posibilidad que firme su primer contrato profesional con la Crema.

El interés que formalizaron hace algunos días tanto Vélez como Racing no avanzó en cuanto al monto de dinero que pretende Atlético por el juvenil con que pasara por la preselección argentina Sub 15. En el caso de la Academia, cabe recordar que también estaba en la negociación Gonzalo Allassia, también categoría 2004.

La intención de Racing fue, más allá de ofrecer un dinero y el porcentaje de una futura venta, poner a consideración de la Crema algunos jugadores jóvenes, que no son tenidos en cuenta por Sebastián Beccacese en el plantel profesional, con el objetivo de darle rodaje en la Primera Nacional. Esos jugadores que trascendieron desde Buenos Aires son: Gonzalo Córdoba (media punta), Iván Maggi (delantero), Matías Escudero (lateral derecho), Federico Vietto (delantero, hermano de Luciano), Héctor Villalba (defensor) y Agustín Araujo (lateral izquierdo). Atlético podría elegir dos de esta lista.