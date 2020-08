Carrera contra la pandemia Información General 08 de agosto de 2020 Por Esteban Soldano Leer mas ...

Los equipos de deportes de motor y los fabricantes de automóviles, eternos rivales en pista y productos, están unidos en una encrucijada mundial no contra otro rival sino contra el enemigo número uno del planeta, el COVID-19, los talentos que generan éxito en el mundo de las cuatro ruedas, están teniendo un impacto relevante en la lucha contra el virus gracias a la producción de equipamiento médico.

La pandemia de COVID-19 es una de las pruebas más grandes para la sociedad moderna en tiempos de paz, junto con los graves efectos que puede tener en las personas.

Con el calendario del deporte del motor suspendido parcialmente y las instalaciones de producción fuera de su funcionamiento habitual, las caídas del mercado de valores han alcanzado el valor de prácticamente todas las empresas de automóviles a nivel mundial. Pero esto no ha impedido que muchos equipos y sus fabricantes de automóviles asociados respondan a los pedidos de ayuda de los gobiernos, haciendo uso de su experiencia en ingeniería para ayudar a vencer al Coronavirus.



EXPERIENCIA EN INGENIERÍA

Siete de los 10 equipos de Fórmula Uno en el Reino Unido (Haas, McLaren, Mercedes, Racing Point, Red Bull, Renault y Williams) se han unido en una iniciativa respaldada por la F1 liderada por el Director Técnico de la F1, Pat Symonds, y respaldada por la FIA. Conocida como 'Proyecto Pitlane', la iniciativa ha visto a los equipos coordinarse para encontrar formas de fabricar y entregar dispositivos respiratorios para apoyar al Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido. El Reino Unido necesita de ventiladores nuevos para ayudar al NHS a hacer frente al aumento de la demanda, y los equipos están ayudando a respaldar la escala de producción de los diseños de ventiladores existentes como parte del consorcio Ventilator Challenge UK y la creación de prototipos de nuevos dispositivos para certificación y producción. Los equipos de Fórmula Uno están en una posición única para asumir este desafío dados los plazos ajustados.



La capacidad de F1 para resolver problemas y hacer prototipos rápidos es insuperable.

Como tal, no pasó mucho tiempo antes de que el Proyecto Pitlane viera su primer producto exitoso, un ventilador-respirador producido por Mercedes en colaboración con el University College London (UCL). La ayuda respiratoria, que ayuda a mantener a los pacientes de Coronavirus fuera de cuidados intensivos, fue aprobada por el NHS y desarrollada entre Mercedes High Performance Powertrains (HPP), la compañía que produce sus motores ganadores del campeonato mundial y UCL en menos de cinco días. Utilizando simulaciones por computadora, mejoraron aún más el dispositivo para crear una versión de vanguardia adecuada para la producción en masa. Se pudo recurrir a la capacidad de la Fórmula Uno, una colaboración posible gracias a los estrechos vínculos entre UCL Mechanical Engineering y Mercedes HPP ”. McLaren es parte de un consorcio que busca diseñar una versión simple de un ventilador que pueda producirse rápidamente, utilizando la experiencia y los recursos de sus tres brazos comerciales para ayudar con todos los aspectos de la producción. Red Bull también ha podido utilizar sus habilidades de ingeniería para crear rápidamente prototipos de piezas que se pueden utilizar en la producción de ventiladores, aunque los detalles de esto se mantienen en secreto debido a que es un proyecto administrado por el gobierno. Dice el director del equipo Red Bull, Christian Horner. “La clave es hacer que estos sistemas salgan al mercado lo más rápido posible.

Otros equipos de carreras están decididos a dejar su huella también y con la Fórmula E afectada de manera similar con la mayoría de sus carreras pospuestas, los ingenieros del equipo Mahindra y el socio tecnológico de Nio333, QEV Technologies, también están produciendo ventiladores. La empresa de investigación y desarrollo de carreras eléctricas con sede en Barcelona, ​​QEV, están utilizando sus máquinas de impresión 3D para producir equipos de protección personal (EPP) críticos, como protectores faciales.

En Australia, el equipo de Supercars Triple Eight Race Engineering desarrolló un prototipo de ventilador que puede regular el volumen corriente y las respiraciones por minuto, y puede funcionar durante dos horas sin energía para ejercer menos presión sobre los recursos del hospital. "Si esto necesita ser utilizado, podría ser una situación un poco grave donde no está en un hospital, está afuera en algún lugar o en una configuración, una especie de pequeña unidad de UCI, por lo que la energía podría no ser consistente ”, dice el director técnico de Triple Eight, Jeromy Moore. "Eso significa que necesitamos un poco de un UPS a bordo, por lo que si la energía baja, puede durar al menos dos horas hasta que pueda recuperar la energía y ejecutarla en la máquina".

En Italia, que ha sido severamente afectada por la pandemia de Coronavirus, Ferrari y Fiat Chrysler trabajaron con el mayor fabricante de ventiladores de Italia, Siare Engineering, para ayudar a aumentar su producción. Se le había pedido a Siare Engineering que aumentara su producción de ventiladores de 160 a 500 unidades y consultó a Ferrari, Fiat y al fabricante de componentes Magnetti Marelli para suministrar piezas y ayudar con el montaje de la máquina. Mientras tanto, Lamborghini está convirtiendo los departamentos de su planta de producción de autos deportivos en Sant'Agata Bolognese para producir máscaras quirúrgicas y escudos protectores de plexiglás. Máscaras donadas al Hospital Sant'Orsola-Malpighi en Bolonia para ser utilizadas en la lucha contra la pandemia COVID-19.

En España, la fábrica de Martorell de SEAT, donde normalmente se produce el modelo Leon. "Tomar una línea de ensamblaje que fabrica subchasis, una pieza de automóvil y adaptarlo para hacer ventiladores ha sido un trabajo largo y difícil que involucra muchas áreas de la compañía, y lo logramos en el tiempo récord de una semana", dice Sergio Arreciado, parte de la Ingeniería de Procesos de SEAT.

En los Estados Unidos, el jefe de Tesla, Elon Musk, compró 1.255 ventiladores de China y los envió a Los Ángeles. General Motors y Ford están colaborando con la compañía médica Ventec Life Systems para ayudar a aumentar su producción de productos para el cuidado respiratorio, incluida la provisión de recursos de logística, compras y fabricación. GM ha establecido una línea de producción para producir máscaras faciales. Volkswagen está apoyando a las autoridades alemanas con dispositivos de medición de temperatura, máscaras, desinfectantes y equipos de diagnóstico. También se unió a Daimler AG en la donación de más de 300,000 máscaras protectoras de los recursos existentes a organizaciones de salud. Jaguar Land Rover con la producción de una visera protectora reutilizable para hospitales en el Reino Unido, que está diseñada para ser desmontada y limpiada fácilmente para que pueda usarse nuevamente. Toyota y Lexus brindan asistencia gratuita en carretera a todos los trabajadores clave que conducen sus automóviles o camionetas, y Peugeot, Citroën y DS también se unen para ofrecer su programa de asistencia en carretera a los trabajadores del NHS. A pesar de que no hay puntos en oferta o champán para rociar, las industrias automovilísticas están decididas a ayudar en la lucha contra el coronavirus sin egoísmos ni mezquindades, en una carrera que empezó en marzo y no se sabe cuándo terminará.