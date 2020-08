Juntos por el Cambio busca medidas de ayuda a gimnasios

La diputada nacional Ximena García presentó un proyecto para que los gimnasios y otras actividades deportivas sean consideradas agentes de salud. Al respecto puntualizó que “con sus actividades promueven hábitos saludables, previenen enfermedades, fomentan lazos sociales, y contribuyen al desarrollo de una vida plena”, apuntando que dichas actividades encuadran en la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que determina que “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

La propuesta, que surge de las reuniones de trabajo en conjunto que han llevado a cabo la diputada y las Cámaras de Gimnasios de todo el país en los últimos meses, incluye entre sus medidas la integración de estas actividades entre los beneficiarios del Decreto Nro. 300/2020, y su prórroga, que establece beneficios para los agentes de salud, el establecimiento de Créditos tasa 0% a 48 meses, reedición del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), continuidad del DNU Nro. 320/20, establecimiento de protocolos nacionales para una pronta reapertura de los gimnasios y natatorios en todo el país, e inclusión de estas actividades en el “Estimador Mensual de Actividad Económica” del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), a fin de contar con estadísticas e índices oficiales.

La iniciativa beneficiará no solo a monotributistas y autónomos que ejercen estas actividades, sino también a más de 7900 gimnasios y clubes deportivos que dan trabajo a 80.000 personas en relación de dependencia, y emplean a más de 180.000 profesores de educación física e instructores de diversas disciplinas. Al respecto la legisladora puntualizó: “Estamos muy preocupados por esta situación, ya que son miles los puestos de trabajo que se encuentran en riesgo ante una desesperada situación en la que estas PyMEs no logran cubrir sus gastos corrientes, ni aún en los casos en que han logrado reabrir sus puertas”.

Cabe destacar que los gimnasios cerraron sus puertas aún antes de la declaración del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, y en algunos casos su actividad continúa vedada. De la totalidad de las provincias argentinas, sólo quince han habilitado sus aperturas, no sin los vaivenes propios de las coyunturas, donde ante la aparición de un caso positivo de COVID-19 se ha vuelto atrás en varias ocasiones. Otras. cinco provincias han implementado aperturas parciales, y tres continúan con sus actividades absolutamente vedadas. “Esta situación, solo profundiza la crisis económica que atraviesan las PyMEs y los monotributistas en nuestro país, producto de la cual, el 10% ya cerró definitivamente, y quienes se encuentran trabajando lo están haciendo al 30% de su capacidad. Por ello, con los protocolos sanitarios correspondientes, solicitamos la reapertura urgente de los gimnasios de todo el país”, concluyó la diputada García.