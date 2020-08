“Un trabajo científico que intenta clarificar aspectos sobre buenas prácticas agrícolas” Locales 08 de agosto de 2020 Redacción Por Así lo afirmó Norna Bessone, presidenta de la Sociedad Rural de Rafaela, luego del desayuno virtual en el que la entidad presentó un trabajo de investigación acerca de la problemática de fitosanitarios, dejando de lado la discusión sobre los metros del límite agronómico. “Las buenas prácticas son lo que hay que analizar”, dijo la dirigente ruralista.

FOTO PRENSA SR NORMA BESSONE. Presidenta de la Sociedad Rural de nuestra ciudad.

La presidenta de la Sociedad Rural de Rafaela, Norma Bessone, luego del desayuno virtual realizado ayer por la mañana dijo que “realmente para nosotros esta presentación ha sido una gran oportunidad, el poder dar a conocer un trabajo de investigación de largo tiempo, un trabajo que lo hemos hecho fundamentalmente con base científica y atendiendo las características de lo que significa esta etapa de pandemia, donde todos comprendimos la importancia de primero conservar la salud y después atender la producción de alimentos. Con esa misma consigna hemos estado trabajado por este debate que a partir de ahora pretendemos insertar en nuestra comunidad, a los efectos de poder traer la información necesaria, conforme a lo que significa la aplicación segura de fitosanitarios. Esto no se trata de más o menos metros, se trata pura y exclusivamente como vamos a trabajar y a aplicar las recetas agronómicas, como vamos a trabajar cada uno de los actores involucrados en esta aplicación de fitosanitarios y teniendo como referencia, reitero, esta etapa de pandemia donde el estricto cumplimiento de protocolos nos hace justamente atender estas cuestiones”, sostuvo.

Bessone subrayó la participación de un panel de expertos para vertir información certera acerca de un tema que tiene diferentes miradas y opiniones y consideró que “nos interesa fortalecer en este debate aspectos que tienen que ver con la salud, porque hay mucha confusión en cuanto a conceptos que merecen ser clarificados para empezar a conversar acerca de esto. Realmente los resultados de este trabajo nos dan un marco análitico y en donde tratamos que no queden dudas al respecto”.

Por su parte la Ing. Agrónoma, June Allison Thomas, quien fue la encargada de presentar la propuesta de la SRR, indicó que “hemos tratado de lograr la máxima simplicidad en la implementación en todos los que intervienen, que todo lo que se recomiende tenga base científica, técnica y con el sustento necesario para defender esto. Proponemos algo que creo es novedoso, ya que consideramos que la sociedad rafaelina carece de información certera, de datos reales respecto a cómo está conformada el área periurbana y sobre cómo se aplican y utilizan los fitosanitarios. Si no hay información relativa a lo que se hace en este tema, la sociedad no puede conocer cuál es el riesgo que tiene en lo que se está haciendo”.

“En cambio sí recibe mucha información de cualquier procedencia, que le está permitiendo tener una percepción del riesgo que muchas veces es la equivocada y que no está relacionada a lo que realmente sucede en el área de Rafaela”, precisó.