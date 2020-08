Refuerzan operativos de prevención en la ciudad

El Comando Unificado, integrado por las diferentes fuerzas de seguridad, planificó una serie de operativos con el objetivo de reforzar los controles para que se respeten las medidas de prevención por el COVID-19. Integran este espacio Unidad Regional V, Policía Federal, Gendarmería, Policía de Seguridad Vial, Guardia Urbana y Protección Vial y Comunitaria.

La diagramación de estos trabajos fue presentada, este viernes, al intendente Luis Castellano. Una vez finalizado el encuentro, el mandatario brindó una conferencia a la prensa donde anunció la llegada de 22 efectivos de la Policía Comunitaria para reforzar la presencia en los distintos sectores de la ciudad. “Estamos en un momento donde la curva de casos es altísima y, si el virus llega a Rafaela, no queremos retroceder de fase. Entonces, entre todos tenemos que cuidarnos como lo venimos haciendo hasta ahora, por eso estamos sin casos”, expresó el Intendente.

Y remarcó que “desde el Estado local vamos a poner lo nuestro, pero necesitamos que la ciudadanía también ponga lo suyo, que consiste en la responsabilidad y el compromiso en el cuidado individual”.

Con respecto a los controles en los accesos, enfatizó que “van a seguir muy firmes. Venimos trabajando y yo le agradezco enormemente a todas las fuerzas que desde hace más de 4 meses, lo están haciendo las 24 horas del día. Les pedí un esfuerzo en este mes y medio que nos queda para llegar a la primavera”.

En función de la situación epidemiológica de la provincia y el país, aclaró que “es imposible pensar que solo con los controles vamos a lograr una cobertura de toda la ciudad. Yo le pido a cada rafaelino y rafaelina que respete las normas y, si llegamos a tener un contagio en la ciudad, que nos agarre con cuidado, con la guardia arriba y que sepamos que rápidamente podemos aislar esos casos”.



COORDINACION DE LAS FUERZAS

Luis Castellano comentó que otro de los temas que se analizaron fue “la prevención en seguridad que no se puede descuidar más allá de las tareas del fin de semana. Estuvimos analizando todos los operativos de saturación, los allanamientos, el trabajo que se realiza con la Justicia en coordinación con la Fiscalía y la Justicia de Menores”.

Mientras se desarrollaba el encuentro, fue informado de “un allanamiento en Rafaela de algunos casinos clandestinos vinculado a lo que está pasando en Rosario. Nos parece muy bien que se tome la iniciativa con respecto a ese tema”, relató Castellano.

Además, explicó la importancia del trabajo coordinado para la seguridad: “Sabemos que los recursos son escasos pero en la coordinación, en la velocidad de los equipos para poder tener la información, radica mucho el proceso de prevención y esclarecimiento de los hechos. Considero que se está trabajando muy bien, falta mucho pero estamos en un proceso que es auspicioso”.

Cabe aclarar que estuvieron presentes la jefa de Gabinete, Amalia Galantti; el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit; el jefe de la Unidad Regional V de Policía, Claudio Romano; el jefe del Escuadrón Vial Rafaela de Gendarmería, Hernán Chamorro; el jefe de Policía Federal, Eduardo Quiróz; y el subjefe de la Unidad Operativa Región 2, José González.

También participaron el secretario Privado de Intendencia, Luis Kujawinski; el jefe de la Guardia Urbana, Gabriel Fernández; y el coordinador de Protección Vial y Comunitaria, Ezequiel Postovit.



SEGUIR CON LOS CUIDADOS

Para la prevención del contagio, es fundamental continuar con los cuidados individuales. El subsecretario de Salud, Martín Racca, recomendó “mantener el distanciamiento. El COVID-19 es un virus pesado, que cuando se tose o estornuda, cae. No se volatiliza, por lo tanto contamina alrededor de la persona que tiene síntomas. El perímetro de contagio es de, aproximadamente, un metro y medio, por eso la importancia de la distancia”. “Si uno se mantiene por fuera de ese perímetro, la posibilidad de contagio es menor. Hay que seguir usando el barbijo. Si la persona enferma y sana usan el barbijo y mantienen la distancia, es improbable que se contagien”, señaló. Y volvió a hacer hincapié en “el lavado de manos frecuente, el tratamiento más efectivo que tenemos contra esta enfermedad, ya que se contagia a través de la mano que va a la cara. El tocarse la cara y compartir los objetos son dos cosas que no debemos hacer”.