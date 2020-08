Más casos en Santa Fe y Monte Vera

Este viernes fue otra jornada con muchos casos nuevos de coronavirus en la Provincia de Santa Fe. De hecho, casi se iguala el récord diario de infectados que se dio este jueves (141), ya que el Ministerio de Salud confirmó otros 140 nuevos santafesinos que contrajeron el virus en las últimas 24 horas. En un primer momento, se informaron 137 hasta el corte de las 17 horas (el mismo horario que lo hace la Nación) y ninguno correspondía a la ciudad de Santa Fe, pero luego la ministra Sonia Martorano aclaró que, luego de las 19, en la capital provincial se confirmaron 6 nuevos casos de COVID-19. De esta forma, ya son 1.913 casos los que hay en la bota santafesina desde que comenzó la pandemia.

Por otro lado, la localidad de Monte Vera, perteneciente al Gran Santa Fe, aportó otras 11 personas que contrajeron el virus, sumando un total de 15 en los últimos días, todos de contactos con casos confirmados, al igual que los de Santa Fe. En tanto, en Rosario, donde hay circulación comunitaria del virus, se detectaron 72 nuevos casos, que cuenta con un total de 906, donde 536 se informaron en los últimos 12 días, casi el 60% del total de los contagios. La cifra de ayer es récord para la ciudad rosarina y supera por 11 al récord del jueves que había sido de 61, según detalla La Capital. De esos nuevos enfermos, 12 estuvieron en contacto con caso confirmado, 59 están en investigación para determinar el nexo epidemiólogico y el restante manifestó antecedente de viaje a zona con circulación del virus.

Mientras tanto, Casilda notificó 13 positivos más, 8 con contacto con caso confirmado y 5 están en investigación para conocer la manera en que se contagiaron, mientras que Venado Tuerto reportó 12 nuevos casos (contactos con caso confirmado).

También hubo 4 de Capitán Bermúdez (en investigación), 4 de Helvecia (3 contactos de casos confirmados y 1 en investigación), 4 de San Lorenzo (en investigación), 3 de Villa Gobernador Gálvez (en investigación) y 3 de Fray Luis Beltrán (en investigación). Al tiempo que también fueron notificados 2 de Ibarlucea (en investigación), 2 de Los Molinos (en investigación), 1 de Ricardone (en investigación), 1 de Roldán (en investigación), 1 Villa Cañas (en investigación) y 1 de Las Parejas (en investigación).

Por su parte, 15 pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos: 8 con asistencia respiratoria

mecánica y 7 sin asistencia respiratoria mecánica, 56 se encuentran internados en sala general y los demás casos confirmados presentan una evolución favorable. Además, hay un total de 1.159 pacientes recuperados y en la provincia se registraron 24.325 notificaciones de las cuales 21.576 fueron descartadas.

Del total de los casos en el territorio, 1891 fueron atendidos y estudiados en la provincia, 22 fuera de la misma, pero de pacientes con residencia habitual en Santa Fe (7 en CABA, 6 en provincia de Buenos Aires, 3 de Salta, 2 en Mendoza, 1

estudiado en Chaco, 1 estudiado en Córdoba, 1 en San Juan y 1 estudiado en Jujuy). De los casos confirmados y notificados en la Provincia de Santa Fe un total de 128 (7%) casos manifestaron antecedente de viaje al exterior, 8 (1%) casos tuvieron contacto con personas con extranjeros o antecedente de viaje al extranjero, 1025 (54%) casos tuvieron contacto con casos confirmados, 54 (3%) casos tuvieron viaje a zonas con circulación, 4 (1%) casos son por transmisión

comunitaria y 672 (35%) casos se encuentran en investigación. Por último, hasta el momento se registran un total de veintiún 21 fallecidos para la provincia (1 en Rafaela, que suma 108 días sin nuevos reportes).



HAY "OLEADAS"

El departamento La Capital llegó a agosto sin un número de casos relevantes de coronavirus. Sin embargo, en los últimos días se fueron acelerando las cifras, y pese a que continúan siendo bajos los contagios respecto a otras zonas de la provincia comienzan las alertas para reforzar los cuidados. Este jueves hubo 5 casos positivos, pero el intendente Emilio Jatón adelantó en horas de la mañana que este viernes se iban a sumar más casos. En coincidencia se manifestó el secretario de Salud de la provincia Jorge Prietto, quien en diálogo con LT10 precisó que es momento de prepararse para "una oleada" del virus en la capital santafesina. El funcionario indicó que no se trata de brotes, principalmente porque los nexos epidemiológicos están trazados, pero sostuvo que comenzará a haber casos de coronavirus en la ciudad que "hasta ahora no se habían presentado". Según destacó, hasta el momento existe un seguimiento de los contagios y por ese motivo no se están dando brotes, ya que se asila al grupo que tuvo contacto con el infectado. "Eso se logra porque la vigilancia epidemiológica se ha extremado. Necesitamos poder construir estos lazos y estos nexos porque es la única forma que tenemos de controlar los brotes". Ante la suspensión de encuentros afectivos, Prieto argumentó la decisión en ese sentido se debe a que los contagios se dieron en su totalidad en esos ámbitos porque las familias se relajan, no utilizan barbijos y comparten el mate. "Si observamos cómo se está desenvolviendo el virus vamos a ver que las infecciones se dan dentro de los círculos afectivos. En las reuniones familiares uno se siente protegido y olvida los cuidados, y es donde más se dan los contagios". Por eso, "insistimos tanto en ese tipo de encuentros, no existe un protocolo familiar y dentro de los hogares y con los contactos estrechos se deben seguir las recomendaciones sanitarias", agregó. En tanto, remarcó que en la ciudad de Santa Fe "no hay circulación comunitaria sino casos aislados que están localizados".