Se produjeron 7.482 nuevos contagios de coronavirus en el país y 160 muertes Nacionales 08 de agosto de 2020 Redacción Por Desde el inicio de la pandemia, suman 4.411 los fallecidos y 235.677 los contagiados por coronavirus en el país.



BUENOS AIRES, 8 (NA). - El Ministerio de Salud de la Nación reportó anoche 7.482 nuevos casos de coronavirus en la Argentina y 120 fallecimientos por la pandemia, por lo que ascendían a 160 los decesos en las últimas 24 horas.

La cantidad de fallecidos, según el reporte vespertino de la cartera sanitaria, ya ascendían a 4.411.

En tanto, ya eran 1.293 las personas contagiadas con el coronavirus que se encontraban internadas en salas de terapia intensiva y la ocupación de las camas del servicio era del 56,5 por ciento en todo el país, en tanto que era del 66 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En la provincia de Buenos Aires se registró un récord de 5.200 casos de Covid-19 diarios (con 144.307 acumulados), mientas que fueron 1.237 (68.217 en total) los contagios que se produjeron este viernes en la Capital Federal.

Los últimos 120 decesos por el brote reportados son los de 80 hombres: 56 de la provincia de Buenos Aires; doce de CABA; uno de Chaco; cinco de Córdoba; uno de Entre Ríos; dos de Mendoza; uno de Neuquén; dos de Salta; y 40 mujeres: 22 bonaerenses; once porteñas; dos de Chaco; cuatro de Córdoba, y una de Río Negro.

En el reporte matutino se había informado sobre otros 40 decesos: los de 24 hombres, 18 de la provincia de Buenos Aires; uno de CABA; uno de Chaco; uno de La Rioja; uno de Santa Fe, y dos de Salta, además de 16 mujeres: once bonaerenses, dos de CABA, dos de Chaco y una de Santa Fe.

Ya son un 56,7 del total acumulado los casos de circulación comunitaria (133.585), mientras que eran el 27 por ciento los originados por contactos estrechos de casos confirmados y 0,5 los originados en un viaje (1.130).

Además de en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires se produjeron nuevos casos en Córdoba (162, con 3.157 acumulados), Santa Fe (134, 1.912), Mendoza (124, 1.918), Río Negro (105, 2.771), Tierra del Fuego (85, 897), Chaco (77, 3.949), Jujuy (70, 3.026), Santa Cruz (64, 699), Salta (54, 471), Entre Ríos (57, 1.056), Neuquén (42, 1.418), La Rioja (29, 477), Santiago del Estero (29, 105), Tucumán (9, 357), La Pampa (7, 177), Corrientes (4, 204), Chubut (2, 311) y San Luis (1, 133).

No se registraron casos en Catamarca (61 acumulados), Formosa (81), San Juan (22) y Misiones (51, tras descontar un contagio adjudicado a otra jurisdicción).

En el reporte matutino se había indicado que se recuperaron 103.297 que se habían infectado, en tanto que la taza de letalidad era del 1,9 por ciento.

Este jueves fueron realizadas 18.020 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 812.564 pruebas diagnósticas para el coronavirus, lo que equivale a 17.755 muestras por millón de habitantes, mientras el número de casos descartados era de 459.686 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).



MÁS DE 19 MILLONES

DE INFECTADOS

Ya son más de 19,2 millones los infectados por coronavirus en el mundo, mientras que las muertes superan las 718 mil, según los últimos datos reportados por la universidad estadounidense Johns Hopkins. En total, la propagación de la enfermedad afectaba a 19.260.184 personas, con 718.414 decesos y 11.644.451 pacientes que lograron recuperarse.

En Estados Unidos, la pandemia de Covid-19 generó 160.976 víctimas fatales, con 4.925.675 casos confirmados hasta el momento. Por su parte, Brasil sigue en situación crítica con 99.572 decesos y 2.962.442 personas contagiadas.