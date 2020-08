Es fundamental esclarecer el caso de Astudillo Castro Nacionales 08 de agosto de 2020 Redacción Por "Para el estado es fundamental el esclarecimiento y la aparición de Facundo Astudillo Castro", sostuvo la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

BUENOS AIRES, 8 (NA). - La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el secretario de Derechos Humanos, brindaron ayer un informe ante la Cámara de Diputados sobre violencia institucional, con eje en el caso de la desaparición del joven Facundo Astudillo Castro, y chicanas cruzadas con la oposición.

En un plenario de las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos y Garantías, los funcionarios brindaron precisiones sobre las denuncias recibidas contra fuerzas de seguridad por "uso abusivo de la fuerza" y las políticas de prevención de esos hechos.

Por su parte, los diputados del oficialismo y la oposición cruzaron críticas y realizaron comparaciones entre la actuación del Gobierno en el caso del joven desaparecido desde el 30 de abril y el de Santiago Maldonado, ocurrido durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, con menciones también al episodio del policía Luis Chocobar.

Durante la exposición, Frederic indicó que el Ministerio de Seguridad recibió "39 denuncias por hechos de uso abusivo de la fuerza" que implican a 96 efectivos de fuerzas federales desde el inicio del aislamiento obligatorio dispuesto ante la pandemia de Covid-19.

Sobre del joven que desapareció cuando viajaba a Bahía Blanca y que fue visto por última vez en un retén policial, Frederic remarcó: "Para el Estado Nacional, para la Argentina en su conjunto, es fundamental lograr el esclarecimiento y, sobre todo, la aparición de Facundo Astudillo Castro".

La ministra que "el Ministerio de Seguridad no lleva adelante la investigación sino que interviene a pedido del área actuante del Poder Judicial, en este caso la Justicia de Bahía Blanca".

En este sentido, informó que se puso a disposición de la Justicia "el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU)" y que también "intervino la Dirección de Control y Prevención de la Violencia Institucional".

"Trabajaron y continúan haciéndolo las cuatro fuerzas de seguridad federales que dependen del ministerio, en el caso de la Policía Federal, la delegación Bahía Blanca y la División Búsqueda ha conducido rastrillajes y realizado allanamientos", con asistencia en distintas tareas de Prefectura y Gendarmería.

Por su parte, Pietragalla indicó que "lamentablemente no se pudo actuar rápidamente" porque, según explicó, "la primera denuncia que se hace, a principios de junio, es por búsqueda de paradero, no había ningún señalamiento de desaparición forzada".

"El 7 de julio es cuando la madre y la familia hacen la denuncia de desaparición forzada. Desde ese primer momento nos pusimos en contacto con la familia, nos pusimos a disposición", remarcó el funcionario.

El secretario de Derechos Humanos precisó que su oficina se comunicó con la madre del joven para ponerse a disposición y "acompañar económicamente también en lo que necesita la familia, como pagar un perito o un abogado que tenga que llevar un trámite, porque muchas familias sufren esta situación por falta de recursos económicos".

Y, en alusión a los casos del policía Chocobar y de Maldonado, agregó: "Nuestro Gobierno tiene sensibilidad con este tema, jamás vamos a recibir a un policía que dispare por la espalda, no vamos a mandar a los servicios a escrachar a la víctima, no vamos a decir que en una ciudad son todos parecidos a Facundo".

En la ronda de preguntas de los diputados, los legisladores de Juntos por el Cambio criticaron ese comentario mientras que los del Frente de Todos respaldaron a los funcionarios y profundizaron en la comparación hecha por Pietragalla.