Recusaron a Irurzun y Bruglia por favorecer a Maurico Macri

BUENOS AIRES, 8 (NA). - La defensa del empresario Fabián De Sousa recusó ayer a los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia luego de su decisión de favorecer al ex presidente Mauricio Macri en la causa donde se investiga si hubo presiones de su entorno sobre el Grupo Indalo.

El abogado Carlos Beraldi, representante del accionista del grupo de medios, pidió que dejen de participar en el caso los jueces, dos de los más cuestionados por el kirchnerismo.

Este jueves, la Cámara Federal, con la firma de Bruglia e Irurzun, revocó la orden que había dado la jueza María Servini para investigar las llamadas de Macri en el marco de una causa sobre supuestas presiones al Grupo Indalo.

En el recurso, la defensa de De Sousa reclamó también que se revoque el fallo y que no se limite a Servini en el pedido de informes de llamados entrantes y salientes.

Se trataba de un peritaje que había ordenado la jueza sobre los teléfonos de Macri, José Torello, Mario Quintana y Fabián Rodríguez Simón, entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de agosto del 2019, pero para los camaristas era un período excesivo de tiempo que supera "los límites que razonablemente permite el objeto" de la investigación.

Además, adhirieron a los planteos de la defensa de Macri y los otros ex funcionarios, que habían acusado que el peritaje afecta "derechos individuales y esferas de la actuación ajenas a la incumbencia" de la justicia.

La investigación que lleva adelante Servini buscar determinar si existieron presiones para torcer la línea ideológica del Grupo Indalo y eventualmente apoderarse de la empresa de Cristóbal López y De Sousa.

Ante la queja de las defensas, la Cámara le pidió a la magistrada que delimite "los momentos que, a su modo de ver, resulten relevantes" para la causa que investigue.